Как запечь буженину, чтобы она была мягкой и сочной: простой лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
9,1 т.
Как запечь буженину, чтобы она была мягкой и сочной: простой лайфхак

Почти в каждой семье традиционным блюдом на новогодние праздники евляется запеченная буженина. Но часто она получается пересушенной и пресной. Поэтому следует изменить технологию приготовления и воспользоваться несколькими полезными лайфхаками, чтобы блюдо поразило своим вкусом всех гостей.

Идея опубликована на странице _mir_salatov в Instagram. Особенностью этого рецепта есть то, что мясо нужно на ночь оставить в пряной воде. Таким образом, оно становится очень сочным, ароматным и нежным.

Приготовление вкусной буженины

Ингредиенты:

  • свинина (одним куском) – 700-800 г

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  • соль – 2-3 ч. л.

  • перец черный – по вкусу

  • специи – по вкусу

Мясо для приготовления

  • чеснок – 2-3 зубца

  • вода – 1 л

  • лавровый лист – 2 шт

Способ приготовления:

1. Воду вскипятить, добавить соль, перец, лавровый лист и специи по вкусу.

2. Охладить воду и положить в нее кусочек мяса. Оно должно быть полностью в жидкости. Накрыть пленкой или крышкой поставить в холодильник на ночь.

Замачивание мяса

3. Мясо вынуть, обсушить, немного посолить, поперчить, натереть специями, сделать надрезы, уложить кружочки чеснока.

Запекание буженины в рукаве

4. Мясо запекать в рукаве при температуре 210 градусов 1 час.

5. Чтобы буженина зарумянилась, в конце приготовления разрезать рукав.

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