Как нужно замешивать тесто, чтобы оно точно поднялось: лайфхак

Для многих хозяек приготовления мягкой и пышной дрожжевой выпечки – это достаточно непростая задача. Кто-то экспериментирует с различными ингредиентами и их пропорциями, особенной технологией замешивания. Но на самом деле все гораздо проще.

Несколькими простыми секретами приготовления красивой и рыхлой выпечки поделилась фудблогер Мария Золотова на своей странице в Facebook.

Что нужно сделать перед приготовлением выпечки

Перед тем, как замесить дрожжевое тесто, все ингредиенты нужно нагреть. Молоко, яйца или масло следует оставить при комнатной температуре на 30 минут. Только совершив все эти операции, можно замешивать тесто – оно очень быстро поднимется и будет пышным.

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Выпечка на таком тесте

Булочки с нутелой. Идея от vicky.chuii. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

теплое молоко – 250 мл

живые дрожжи – 15 г

сахар – 100 г

яйца – 2 шт

мягкое сливочное масло – 80 г

мука – 450-500 г

нутелла – 200 г

Способ приготовления:

Приготовить опару: в теплое молоко добавить дрожжи, 2 столовые ложки сахара и 100 г муки. Все хорошо перемешать, накрыть влажным полотенцем и поставить в теплое место на 20 минут. Взбить яйца с сахаром до пышности. Когда опара хорошо поднялась, добавить в нее взбитые яйца и частями ввести просеянную муку. После чего добавить мягкое масло и вымешать тесто. Выложить в миску смазанную растительным маслом, накрыть и поставить в теплое место на 1 час. За это время тесто должно подрасти в 3 раза. Рабочую поверхность присыпать мукой, выложить тесто. Раскатать его в пласт, смазать нутеллой и сложить. Подровнять края, нарезать на полоски шириной 2 сантиметра. Две частицы закрутить между собой и сформировать булочку. Выложить на противень, застеленный пергаментом, накрыть и оставить еще на 20 минут. Когда булочки поднимутся, смазать их взбитым яйцом. Поставить в разогретую духовку до 175 градусов на 20 минут. Выпекать до золотистой корочки.

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