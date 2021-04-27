Что обязательно должно быть на пасхальном столе: 5 вкусных блюд

Уже в это воскресенье, 2 мая, православные всего мира будут отмечать светлый праздник Пасхи и сейчас актуальным остается вопрос – что обязательно приготовить к праздничному столу?

Редакция FoodOboz подобрала 5 самых популярных пасхальных блюд, которые легко приготовить дома.

1. Паска

Она занимает центральное место на столе, но какую именно приготовить уже решать только вам.

Предлагаем рецепт простой творожной паски, так как священнослужители подчеркивают, что по традиции блюдо должно содержать творог, яйца и масло.

Творожная паска. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

Творог 1 кг.

Изюм 1 стакан;

Яйцо 8 шт.

Ванильный сахар 1 пакетик;

Цукаты 60 г.

Сахар 1 стакан;

Курага 200 г.

Сметана 100 г.

Грецкие орехи жареные - 80 г.

Способ приготовления:

Помойте и высушите курагу и изюм. 3 ст. л. сметаны добавьте к творогу и хорошо перемешайте. По очереди добавляйте в творог 8 яиц, затем орехи, курагу, ванильный сахар, цукаты и сахар. Все хорошо перемешайте. Застелите форму бумагой для выпечки, чтоб ваша паска не пристала. Выложите полученную творожную смесь в форму и выпекайте около часа, чтобы она зарумянилась. Через минут 40 достаньте и смажьте сметаной с сахаром и отправьте допекаться. Уже готовую паску следует накрыть, чтобы она остыла. После этого достаньте ее из формы и украсьте фруктами, жареными грецкими орехами или любыми по вашему вкусу.

2. Крашеные яйца

Окрашенные яйца. Источник: pixabay.com

Считается, что именно яйца являются символом жизни и возрождения. По традиции их окрашивают в красный цвет, но можно конечно же, сделать их такими, как вам захочется.

3. Горячие блюда

На Пасху рекомендуется подать курицу или рыбу, поэтому предлагаем вам рецепт - запеченной форели с лимоном.

Форель с лимоном. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

Рыба (форель очищенная) 2 шт.

Масло (оливковое) 1 ст. л.

Лимон 1 шт.

Петрушка 1 пучок

Морская соль 1/4 ч. л.

Черный перец 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Хорошо промойте и обсушите рыбу. Со всех сторон, а также внутри натрите форель смесью оливкового масла, соли и перца. Сделайте сверху 10 небольших надрезов. Измельчите петрушку и натертую цедру лимона, эту смесь разместите в брюшко каждой рыбы. Застелите противень фольгой, разложите петрушку и лимон, а сверху поместите форель и заверните ее в фольгу. Запекайте в разогретой духовке около 35 минут, а за 10 минут до готовности раскройте фольгу для образования золотистой корочки.

4. Легкие и полезные закуски

Тарталетки с морепродуктами. Источник: pexels.com

Можно сделать разные вариации например, тарталетки с морепродуктами, бутерброды с рыбой или с сельдью, бутерброды из икры, а также канапе с помидорами черри, несладкие запеканки или сэндвичи, сырные шпажки, блюда из сливочного сыра.

5. Овощные салаты

Салат с брокколи, орехами и клюквой

Салат с брокколи, орехами и клюквой. Источник: lifehacker.ru

Ингредиенты:

4 кочана брокколи

1–2 столовые ложки соли

100 г сушёной клюквы

70 г нарезанного миндаля или миндальных лепестков

40 г очищенных семечек подсолнечника

200 г сыра чеддер

200 г майонеза

1 столовая ложка красного винного уксуса

2–4 столовые ложки сахара

1 лимон

½ столовой ложки семян мака

Способ приготовления:

Порежьте брокколи на соцветия и в кипящую посоленную воду опустите ее на 30 секунд. После этого переложите капусту в миску с ледяной водой. Когда брокколи остынет, полностью просушите ее. Смешайте брокколи с клюквой, миндалём, семечками и кубиками чеддера.

Для заправки смешайте:

майонез

уксус

сахар

цедру целого лимона

1 столовую ложку лимонного сока

соль и мак.

Заправьте этой смесью салат, хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на 15-30 минут.

Главным напитком Пасхи всегда был и остается кагор, при выборе которого обязательно обратите внимание на его состав, цвет, цену, запах и вкус.

Красное вино. Источник: pexels.com

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