Что обязательно нужно добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: очень простой и пряный ингредиент
Морковь по-корейски – это отличная альтернатива разнообразным многокомпонентным салатам. К тому же, очень бюджетная. Но вместо обычных специй в закуску необходимо добавить еще один простой ингредиент.
Идея приготовления вкусной и ароматной моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Обязательно добавьте к овощу чеснок.
Ингредиенты:
- морковь – 1 кг
- соль – 1-2 ст.л. без горки
- сахар – 3 ст.л. (может быть +/- ложка – ориентируемся по моркови)
- уксус – 4-5 ст.л.
- приправа к моркови по-корейски – 1/2 пакетика (целый пакетик 25 граммов)
- черный перец молотый – 1 ч.л.
- кориандр молотый – 2 ч.л.
- масло подсолнечное – 4 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика, в зависимости от размера
- красный перец несколько щепоток (по желанию, если хочется острую)
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на специальную терку для корейской моркови.
2. Добавить соль и сахар, хорошо помять руками, чтобы морковь дала сок.
3. Добавить уксус и специи, сделать небольшое углубление в центре и выжать туда чеснок.
4. Масло нагреть на сковороде и вылить на чеснок (так ароматнее).
5. Тщательно перемешать, сложить в емкость (лучше всего стеклянные баночки с завинчивающимися крышками) и залить рассолом.
6. Поставить в холодильник.
7. Довольно долго хранится в готовом виде, поэтому обязательно попробуйте.
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