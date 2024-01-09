Морковь по-корейски – это отличная альтернатива разнообразным многокомпонентным салатам. К тому же, очень бюджетная. Но вместо обычных специй в закуску необходимо добавить еще один простой ингредиент.

Идея приготовления вкусной и ароматной моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Обязательно добавьте к овощу чеснок.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг

соль – 1-2 ст.л. без горки

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сахар – 3 ст.л. (может быть +/- ложка – ориентируемся по моркови)

уксус – 4-5 ст.л.

приправа к моркови по-корейски – 1/2 пакетика (целый пакетик 25 граммов)

черный перец молотый – 1 ч.л.

кориандр молотый – 2 ч.л.

масло подсолнечное – 4 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика, в зависимости от размера

красный перец несколько щепоток (по желанию, если хочется острую)

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на специальную терку для корейской моркови.

2. Добавить соль и сахар, хорошо помять руками, чтобы морковь дала сок.

3. Добавить уксус и специи, сделать небольшое углубление в центре и выжать туда чеснок.

4. Масло нагреть на сковороде и вылить на чеснок (так ароматнее).

5. Тщательно перемешать, сложить в емкость (лучше всего стеклянные баночки с завинчивающимися крышками) и залить рассолом.

6. Поставить в холодильник.

7. Довольно долго хранится в готовом виде, поэтому обязательно попробуйте.

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