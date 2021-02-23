Что покупать на рынках прямо сейчас: 8 сезонных продуктов

Конец зимы не радует нас изобилием сезонных овощей и фруктов. Если исключить импортные продукты, выбор очень невелик. Однако это не значит, что его совсем нет.

Редакция FoodOboz рассказывает, какие сезонные продукты можно купить прямо сейчас. Кстати, где именно купить – на рынке или в супермаркете – не имеет большого значения. В больших супермаркетах строго следят за хранением фруктов и овощей, поддерживая климатический контроль.

Корнеплоды. Морковь, свекла, репа, редька, брюква, корень петрушки и сельдерея – берите все, что увидите. Эти овощи богаты витаминами А и С, клетчаткой, минералами, антиоксидантами. Не обходите стороной пастернак, он тоже содержит множество полезных веществ, а также отлично улучшает иммунитет и способность организма противостоять вирусам и бактериям. По ссылке можно прочитать рецепт запеченного пастернака с репой. А здесь можно узнать, что готовят из свеклы мишленовские повара.

Лук. Репчатый, белый, синий, шалот, порей – подойдет любой. Диетологи утверждают, что употребление одной луковицы в день пойдет на пользу организму: он помогает снизить уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз.⁣ А также повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника. Таким образом лук обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, повышает иммунитет. Есть лук можно в любом виде – как в сыром, так и в приготовленном.

Цитрусы. Не будем говорить о пользе апельсинов, лимонов, грейпфрутов и мандаринов для организма, все и так знают, что в них содержится огромное количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами. Просто покупайте, ешьте их просто так или готовьте разные блюда: салаты, блинчики, пироги и мясо.

Айва. Еще один фрукт, который можно найти сейчас на рынках и в супермаркетах. В айве много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и уменьшают риск развития рака. По своим антиоксидантным свойствам этот фрукт превосходит чистую аскорбиновую кислоту, поэтому айву рекомендуют употреблять как природное успокаивающее средство. Мы предлагаем приготовить жаркое с айвой, настойку из айвы, компот из айвы, айвовый джей, а также запечь целого гуся с айвой.

Корнеплоды и лук – самые популярные сезонные овощи зимой. Источник: unsplash.com unsplash.com

Тыква . Еще один кладезь микроэлементов, которые помогают организму справляться с различными заболеваниями. Тыква полезна в любом виде: печеная тыква, тыквенная каша, тыквенный сок и даже семечки тыквы предупреждают развитие многих болезней. Список рецептов с тыквой можно посмотреть здесь.

Хурма . Этот яркий зимний фрукт содержит практически весь набор полезных веществ: витамины А, С, Р, большая часть витаминов группы В, а также необходимые организму лимонная и яблочная кислоты, магний, калий, йод и другие. Поэтому хурма помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, способствует укреплению иммунитета, а также нормализует микрофлору кишечника и защищает щитовидную железу. Рецепты салатов с хурмой можно посмотреть здесь, а о блюдах из мяса и хурмы читайте здесь.

Капуста. Любая капуста, особенно белокочанная и красная, помогает наладить работу кишечника и ускоряет переваривание пищи. Все потому, что в ней содержится много грубой клетчатки, за счет которой этот продукт нормализует перистальтику кишечника, что ускоряет очищение от остатков переваренной пищи. Кроме того, в синей капусте содержатся антоцианы – вещества, которые дарят капусте насыщенный фиолетовый цвет и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Рецепты блюд из белокочанной капусты смотрите здесь. Что приготовить из синей капусты кроме салата, можно почитать здесь.

Квашенная капуста. Еще один "волшебный сундочок" с витаминами. Помимо того, что в квашеной капусте содержатся кисломолочные бактерии, которые улучшают работу кишечника, этот ферментированный овощ богат аскорбиновой кислотой (то есть витамином С), благодаря которой организм лучше справляется с различным вирусными и инфекционными заболеваниями. В 100 граммах квашеной капусты содержится до 20 мг витамина С. Для сравнения: 100 г лимона содержит 40 мг "аскорбинки", 100 г грейпфрута – 45 мг, а 100 г апельсина – 60 мг.

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