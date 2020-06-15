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Что полезнее - черешня или вишня: отвечают диетологи

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Эти ягоды различаются количеством входящих в их состав ценных нутриентов: в вишне он богаче, и в ней же содержится меньше сахара, чем в черешне.

Вишня более "эффективна" для омоложения организма, похудения и укрепления иммунитета, а черешня полезнее для крови, - такие факты приводят на своей странице в инстаграм dietology.pro.

Что полезнее - черешня или вишня: отвечают диетологи

Оказывается, в черешне содержится много витаминов групп В, С, Е, Р, полезные органические кислоты (лимонная, янтарная и яблочная), минералы (хром, кобальт, железо, йод, кремний и многие другие), флавоноиды и пектин, глюкоза и клетчатка.

Больше всего в черешне витамина С, который необходим для укрепления защитных сил организма и противостояния разным инфекционным и вирусным заболеваниям. Он также способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. Регулярное употребление черешни активизирует процессы выведения излишка жидкости и обновления кровяных клеток.⠀

Но есть черешню нужно не в любых количествах. При чрезмерном употреблении ягод появляются расстройства кишечника, вздутие живота, - утверждают диетологи из dietology.pro.

Отказаться от этого продукта следует, если:

  • имеются аллергические реакции;

  • диагностированы расстройства работы кишечника, связанные с инфекционными заболеваниями;

  • определен синдром раздраженного кишечника;

  • подтверждены заболевания поджелудочной железы и желудка разной этиологии.

Сколько же черешни можно съедать в день? Для взрослого человека, не имеющего проблем со здоровьем, суточная доза не должна быть более 150 граммов. Цифра, конечно, условная, и каждый организм имеет свои особенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, растительная пища является лучшим низкокалорийным продуктом, который легко насытит организм человека.

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