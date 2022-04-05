В этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 24 апреля. Подавляющее большинство хозяек уже приступили к активной подготовке к празднику. Накануне в каждом доме готовят пасхальную корзину, в которую кладут продукты, имеющие определенное символическое значение. И для того, чтобы бездумно не наполнить корзину всеми имеющимися в доме продуктами, стоит знать какие из них являются обязательными.

Редакция FoodOboz подготовила для вас информацию и расскажет, какие продукты следует обязательно положить в Пасхальную корзину и что каждые из них означают.

Паска – символизирует Христа, который принес себя в жертву. Сладкий хлеб традиционно выпекают в Чистый четверг или в субботу, обязательно произнося при этом молитву. Пекут куличей достаточно много для того, чтобы хватило на все дни празднования.

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Яйца – в церковной традиции означают Гроб Господний, в котором скрыта вечная жизнь. На яйцах заранее делают рисунки – писанки, или зарисовывают в один цвет – крашанки. Обычно окрашивают яйца в Страстную пятницу.

Сыр и масло – символизируют жертвенность и опеку Господа Бога над людьми. Считается, что молочные продукты были одними из первых продуктов, созданными Спасителем.

Хрен (желательно свежий) – символизирует силу духа, здоровья и помощь в борьбе с грехами.

Соль – символизирует обилие и полноту жизни.

Мясные блюда (ветчина, колбаса, буженина, сало). По легенде, у Иисуса была традиция каждый год на Пасху есть жертвенный ягненок. Позже Творец сам становится этим жертвенным ягненком, который жертвует собой ради нас и всех наших грехов. Итак, потребляя мясные блюда на Пасху означает возможность так же воскреснуть, как Христос.

Из алкогольных напитков разрешено освящать только вино Кагор.

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