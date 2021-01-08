Что посмотреть на выходных: 15 фильмов про еду

Нет, мы не будем вам советовать смотреть "Рататуй" и "Есть, молиться, любить" – уверены, вы и без нас прекрасно осведомлены и о мышонке, который филигранно готовит блюда французской кухни, и о Джулии Робертс, которая в роли писательницы Элизабет Гилберт колесит по миру в поисках еды и любви.

Вместо этого редакция FoodOboz советует другие фильмы про еду – возможно, не такие известные, но не менее интересные и душевные. Уверены, что-то из нашего списка вы точно еще не смотрели. А значит, вам будет что посмотреть на выходных.

Крылышко или ножка (1976)

Блестящая французская сатира на индустриализацию ресторанного бизнеса. Луи де Фюнес в роли ресторанного критика Шарля Дюшмена, который ратует за сохранение лучших традиций французской кухни и ведет ожесточенную борьбу с владельцем сети дешевых ресторанов, где людей кормят полуфабрикатами.

Принцесса специй (2005)

Звезда Болливуда Айшвария Рай в голливудской мелодраме о девушке, которая с помощью специй гадает и предсказывает будущее. Все идет хорошо до тех пор, пока она не влюбляется в симпатичного архитектора: специи в припадке злости и ревности начинают мстить и ей, и парню.

Вкус жизни (2007)

Кетрин Зета-Джонс в роли Кейт – шеф-повара манхэттенского ресторана, которая вынуждена взять опекунство дочери своей погибшей сестры. Наладиться общение с девочкой ей помогает Ник, новый коллега-повар. Он не только находит общий язык с подростком, но и со временем топит лед в сердце циничной Кейт.

Корпорация "Еда" (2008)

Скандальная документалка, которая в свое время наделала много шума в гастрономическом мире: фильм задел почти все корпорации, так или иначе связанные с едой. Лента показывает неприглядную сторону производства мяса, демонстрирует, насколько неэкологичен процесс производства зерновых, а также рассказывает, какие химикаты используются при обработке конечного продукта и насколько это может быть опасно для человека.

Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту (2009)

Блистательная Мерил Стрип в роли Джулии Чайлд – американки, которая в середине ХХ века решает научиться готовить слишком сложные на первый взгляд блюда французской кухни. Параллельно с этим в фильме показывается история наших дней, где еще одна американка Джули, вооружившись книгой Чайлд "Осваивая искусство французской кухни", готовит все блюда, представленные в издании.

Душевная кухня (2009)

Немецкая комедия о превратностях ресторанного бизнеса. Владелец небольшой забегаловки на окраине Гамбурга, где, к слову, подают простую еду из полуфабрикатов, решает попробовать что-нибудь новенькое и приглашает в ресторан модного шефа, который полностью меняет концепцию заведения. Но вместо оглушительного успеха ресторанчик ожидает миллион проблем.

Тост (2010)

Душещипательная драма о мальчике Найджеле, который больше всего в мире любит две вещи: свою маму и готовить. Но мама умирает и готовка остается единственным утешением в жизни Найджела. Однако и это увлечение оказывается под угрозой: папа мальчика нанимает домработницу с лицом Хелены Бонем Картер, которая а) тоже превосходно готовит; б) кажется, хочет занять место покойной мамы, женив на себе отца Найджела.

Повар для президента (2012)

Биографический фильм о жизни шеф-повара Даниэль Мазе-Дельпеш – первой женщине, ставшей личным поваром президента Франции. Согласившись на эту работу, женщина попадает не только в близкий круг руководителя страны, но и становится участницей закулисных интриг главной кухни страны.

Шеф (2012)

Еще один французский фильм о еде и шеф-поварах, на этот раз с Жаном Рено в одной из главных ролей. "Леон-киллер" играет здесь шефа Александра, чей ресторан оказывается под угрозой: в заведении нужно срочно обновить меню, в противном случае ресторан лишится мишленовской звезды, а сам Александр – работы. Дабы этого не произошло, он нанимает себе в помощники молодого амбициозного шефа Жаки, чья жена тем временем думает, что он работает маляром.

Пряности и страсти (2014)

История индийской семьи, которая открывает ресторан национальной кухни в небольшом прованском городке. Все бы ничего, только заведение они свое открывают буквально через дорогу от фешенебельного ресторана "Плакучая ива" с мишленовской звездой. В борьбе за посетителей между владельцами заведений начинается холодная война.

Повар на колесах (2014)

Джон Фавро в роли Карла Каспера – успешного шефа, который после увольнения из звездного ресторана открывает фургончик с уличной едой, где готовит кубинские сендвичи. Колеся с этим фудтраком по стране, Карл испытывает новый, ни с чем не сравнимый, вид удовольствия – как моральный, так и гастрономический.

Неприятная правда о сахаре (2015)

Еще одна шокирующая документалка, на этот раз о влиянии сахара на наш организм. Журналистка Фиона Филлипс развеивает популярные мифы о сахаре и с присущей ей дотошностью пытается разобраться, на чем основана зависимость от сладкого у людей. А также вместе с командой медиков ищет способ, который поможет сократить потребление сахара.

Шеф Адам Джонс (2015)

Бредли Купер в роли шефа Адама Джонса, страдающего алкогольной и наркотической зависимостью. Пагубные привычки приводят к тому, что ресторан Адама "скатывается" до двух звезд Мишлен, что для повара его уровня является настоящим унижением. Взяв себя в руки, Адам старается любой ценой вернуться своему заведению третью мишленовскую звезду.

Основатель (2016)

Майкл Китон в роли Рея Крока, основателя сети McDonald's. Начав свой трудовой путь с торговли миксерами, Рей дошел до того, что после пятидесяти он проявил небывалые предпринимательские способности, став одним из самых успешных бизнесменов в мире и возглавив целую империю ресторанов быстрого питания.

Запретная кухня (2019)

Еще одна история о мальчике, любящем готовить, в нашем списке. На этот раз фильм рассказывает об Эйбе из Бруклина, который живет с мамой-еврейкой и папой-палестинцем. Несмотря на разные религиозные взгляды, его родители не собираются навязывать сыну ту или иную религию. Чего нельзя сказать про бабушек и дедушек, которые ссорятся на каждом семейном празднике. С помощью кулинарии Эйб пытается помирить враждующих религиозных родственников.

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