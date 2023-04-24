Что приготовить из свеклы, кроме борща и "Шубы": вариант легкой закуски
Бюджетная свекла, которую мы всегда используем для борща или "Шубы", может быть отличным основанием для изысканной закуски. К примеру, салат капрезе. В традиционном варианте используют помидоры. Но если их заменить – вы получите новый чудесный вкус.
Идея приготовления капрезе из свеклы опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Овощ отлично сочетается с сырной массой.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт
- кисломолочный сыр – 100 г
- филадельфия – 100 г
- зеленый лук
- микс салата
- тыквенные семена (жареные)
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Свеклу нарезаем тонкими слайсами, поливаем маслом, немного солим и запекаем на гриле (можно свеклу отваривать или запекать в духовке).
2. Филадельфию смешиваем с кисломолочным сыром, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, немного сухого чеснока, солим, перчим и перемешиваем все до однородной массы.
3. На тарелку выкладываем микс салата, поливаем оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
4. На слайсы свеклы смазываем творожную массу и выкладываем ее на микс салата.
5. Посыпаем сверху жареными семенами тыквы и смакуем этот легкий, вкусный и полезный салат.
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