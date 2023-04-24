Что приготовить из свеклы, кроме борща и "Шубы": вариант легкой закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из свеклы, кроме борща и 'Шубы': вариант легкой закуски

Бюджетная свекла, которую мы всегда используем для борща или "Шубы", может быть отличным основанием для изысканной закуски. К примеру, салат капрезе. В традиционном варианте используют помидоры. Но если их заменить – вы получите новый чудесный вкус.

Идея приготовления капрезе из свеклы опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Овощ отлично сочетается с сырной массой.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и ''Шубы'': вариант легкой закуски

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт
  • кисломолочный сыр – 100 г
  • филадельфия – 100 г
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  • зеленый лук
  • микс салата
  • тыквенные семена (жареные)
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Что приготовить из свеклы, кроме борща и ''Шубы'': вариант легкой закуски

1. Свеклу нарезаем тонкими слайсами, поливаем маслом, немного солим и запекаем на гриле (можно свеклу отваривать или запекать в духовке).

Что приготовить из свеклы, кроме борща и ''Шубы'': вариант легкой закуски

2. Филадельфию смешиваем с кисломолочным сыром, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, немного сухого чеснока, солим, перчим и перемешиваем все до однородной массы.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и ''Шубы'': вариант легкой закуски

3. На тарелку выкладываем микс салата, поливаем оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и ''Шубы'': вариант легкой закуски

4. На слайсы свеклы смазываем творожную массу и выкладываем ее на микс салата.

Что приготовить из свеклы, кроме борща и ''Шубы'': вариант легкой закуски

5. Посыпаем сверху жареными семенами тыквы и смакуем этот легкий, вкусный и полезный салат.

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