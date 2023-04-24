Бюджетная свекла, которую мы всегда используем для борща или "Шубы", может быть отличным основанием для изысканной закуски. К примеру, салат капрезе. В традиционном варианте используют помидоры. Но если их заменить – вы получите новый чудесный вкус.

Идея приготовления капрезе из свеклы опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Овощ отлично сочетается с сырной массой.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт

кисломолочный сыр – 100 г

филадельфия – 100 г

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зеленый лук

микс салата

тыквенные семена (жареные)

соль

перец

Способ приготовления:

1. Свеклу нарезаем тонкими слайсами, поливаем маслом, немного солим и запекаем на гриле (можно свеклу отваривать или запекать в духовке).

2. Филадельфию смешиваем с кисломолочным сыром, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, немного сухого чеснока, солим, перчим и перемешиваем все до однородной массы.

3. На тарелку выкладываем микс салата, поливаем оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

4. На слайсы свеклы смазываем творожную массу и выкладываем ее на микс салата.

5. Посыпаем сверху жареными семенами тыквы и смакуем этот легкий, вкусный и полезный салат.

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