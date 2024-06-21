Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

Зеленый лук – это отличный ингредиент для салатов, супов или можно есть просто в прикуску с салом и хлебом. А если у вас много такой зелени – сделайте элементарные и очень бюджетные оладьи. Подавать их вкусно со сметаной.

Идея приготовления элементарных оладий из зеленого лука опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet days в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

Ингредиенты на порцию 15 штук:

  • яйца – 3 шт.
  • соль по вкусу
  • мука – 3 ст.л.
  • зеленый лук – 200 г

Способ приготовления:

Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

1. Яйца с солью взбить венчиком.

Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

2. Постепенно всыпать муку.

Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

3. Перемешать, чтобы получилась консистенция густой сметаны.

Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

4. Стебли зеленого лука нарезать и добавить в тесто, перемешать.

5. Жарить с двух сторон.

Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты

6. Подавать со сметаной. Вкуснее всего есть в теплом виде.

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