Что приготовить, если есть много зеленого лука: элементарное блюдо за считанные минуты
Зеленый лук – это отличный ингредиент для салатов, супов или можно есть просто в прикуску с салом и хлебом. А если у вас много такой зелени – сделайте элементарные и очень бюджетные оладьи. Подавать их вкусно со сметаной.
Идея приготовления элементарных оладий из зеленого лука опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet days в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты на порцию 15 штук:
- яйца – 3 шт.
- соль по вкусу
- мука – 3 ст.л.
- зеленый лук – 200 г
Способ приготовления:
1. Яйца с солью взбить венчиком.
2. Постепенно всыпать муку.
3. Перемешать, чтобы получилась консистенция густой сметаны.
4. Стебли зеленого лука нарезать и добавить в тесто, перемешать.
5. Жарить с двух сторон.
6. Подавать со сметаной. Вкуснее всего есть в теплом виде.
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