Что приготовить из батата: полезеный суперфуд для любого блюда

Этот овощ называют сладким картофелем, он очень вкусный и универсальный, подходит для любого блюда. Его жарят, запекают, варят супы и добавляют в салаты. Название такого продукта – батат. Он является полезной альтернативой обычной картошке, ведь здесь значительно меньшее содержание крахмала. Поэтому такой суперфуд точно стоит добавить в свой рацион.

Редакция FoodOboz делится идеями приготовления различных блюд из сезонного осеннего овоща – батата.

Запеченный батат с сырным соусом от sonjakovch. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

батат – 2-3 шт.

паприка – 0,5 ч.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

соль – щепотка

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Способ приготовления:

Батат нарезать соломкой. Смешать специи с маслом. Полить смесью батат, чтобы овощ был покрыт полностью. Форму для выпечки застелить пергаментом, разложить батат. Запекать 40-45 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Лучше такое блюдо подходит горячей с такими соусами:

Сливочный

Взбить в блендере фету, сметану и майонез.

Соус из авокадо

Взбить в блендере авокадо, бри и сметану.

Полезный суп из батата от oksa.gotuje. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

батат – 700-800 г

лук порей – 250 г

чеснок – 4-5 зубцов

свежий имбирь

Способ приготовления:

В кастрюле разогреть масло, поджарить несколько секунд измельченный чеснок. Добавить нарезанный лук порей. Тушить 5-7 минут. Положить батат и готовить до размягчения всех овощей. Имбирь натереть, добавить специи по вкусу. Влить литр бульона или воды и готовить до готовности. Готовый крем-суп взбить блендером.Якщо консистенция блюда загустел, можно добавить немного воды или нежирной сметаны.

Фаршированный батат от sweet.potato.farm. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

батат – 3 шт

шпинат – 100 г

моцарелла

сливочное масло – 50 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помыть и запечь батат. Разрезать на две равные части и сделать углубления внутри. В каждую половину положить шпинат, кусочки сыра и масло. В каждый челнок разбить по 1 яйцу, посолить по вкусу. Выпекать 15-20 минут.

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