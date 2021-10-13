Что приготовить из батата: полезеный суперфуд для любого блюда

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что приготовить из батата: полезеный суперфуд для любого блюда

Этот овощ называют сладким картофелем, он очень вкусный и универсальный, подходит для любого блюда. Его жарят, запекают, варят супы и добавляют в салаты. Название такого продукта – батат. Он является полезной альтернативой обычной картошке, ведь здесь значительно меньшее содержание крахмала. Поэтому такой суперфуд точно стоит добавить в свой рацион.

Редакция FoodOboz делится идеями приготовления различных блюд из сезонного осеннего овоща – батата.

Запеченный батат с сырным соусом от sonjakovch. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • батат – 2-3 шт.

  • паприка – 0,5 ч.л.

  • оливковое масло – 2 ст.л.

  • соль – щепотка

Запеченный и поджаренный батат с соусом
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Способ приготовления:

  1. Батат нарезать соломкой.

  2. Смешать специи с маслом.

  3. Полить смесью батат, чтобы овощ был покрыт полностью.

  4. Форму для выпечки застелить пергаментом, разложить батат.

  5. Запекать 40-45 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Лучше такое блюдо подходит горячей с такими соусами:

Сливочный

Взбить в блендере фету, сметану и майонез.

Соус из авокадо

Взбить в блендере авокадо, бри и сметану.

Батат в сыром виде

Полезный суп из батата от oksa.gotuje. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • батат – 700-800 г

  • лук порей – 250 г

  • чеснок – 4-5 зубцов

  • свежий имбирь

Способ приготовления:

  1. В кастрюле разогреть масло, поджарить несколько секунд измельченный чеснок.

  2. Добавить нарезанный лук порей.

  3. Тушить 5-7 минут.

  4. Положить батат и готовить до размягчения всех овощей.

  5. Имбирь натереть, добавить специи по вкусу.

  6. Влить литр бульона или воды и готовить до готовности.

  7. Готовый крем-суп взбить блендером.Якщо консистенция блюда загустел, можно добавить немного воды или нежирной сметаны.

Ингредиенты для супа из батата

Фаршированный батат от sweet.potato.farm. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.

  • батат – 3 шт

  • шпинат – 100 г

  • моцарелла

  • сливочное масло – 50 г

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть и запечь батат.

  2. Разрезать на две равные части и сделать углубления внутри.

  3. В каждую половину положить шпинат, кусочки сыра и масло.

  4. В каждый челнок разбить по 1 яйцу, посолить по вкусу.

  5. Выпекать 15-20 минут.

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