Что приготовить из батата: полезеный суперфуд для любого блюда
Этот овощ называют сладким картофелем, он очень вкусный и универсальный, подходит для любого блюда. Его жарят, запекают, варят супы и добавляют в салаты. Название такого продукта – батат. Он является полезной альтернативой обычной картошке, ведь здесь значительно меньшее содержание крахмала. Поэтому такой суперфуд точно стоит добавить в свой рацион.
Редакция FoodOboz делится идеями приготовления различных блюд из сезонного осеннего овоща – батата.
Запеченный батат с сырным соусом от sonjakovch. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
батат – 2-3 шт.
паприка – 0,5 ч.л.
оливковое масло – 2 ст.л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
Батат нарезать соломкой.
Смешать специи с маслом.
Полить смесью батат, чтобы овощ был покрыт полностью.
Форму для выпечки застелить пергаментом, разложить батат.
Запекать 40-45 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Лучше такое блюдо подходит горячей с такими соусами:
Сливочный
Взбить в блендере фету, сметану и майонез.
Соус из авокадо
Взбить в блендере авокадо, бри и сметану.
Полезный суп из батата от oksa.gotuje. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
батат – 700-800 г
лук порей – 250 г
чеснок – 4-5 зубцов
свежий имбирь
Способ приготовления:
В кастрюле разогреть масло, поджарить несколько секунд измельченный чеснок.
Добавить нарезанный лук порей.
Тушить 5-7 минут.
Положить батат и готовить до размягчения всех овощей.
Имбирь натереть, добавить специи по вкусу.
Влить литр бульона или воды и готовить до готовности.
Готовый крем-суп взбить блендером.Якщо консистенция блюда загустел, можно добавить немного воды или нежирной сметаны.
Фаршированный батат от sweet.potato.farm. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 6 шт.
батат – 3 шт
шпинат – 100 г
моцарелла
сливочное масло – 50 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помыть и запечь батат.
Разрезать на две равные части и сделать углубления внутри.
В каждую половину положить шпинат, кусочки сыра и масло.
В каждый челнок разбить по 1 яйцу, посолить по вкусу.
Выпекать 15-20 минут.
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