Что приготовить из черствой паски: вкусный вариант завтрака для всей семьи
Часто бывает так, что после Пасхи остается много пасок, которые со временем начинают черстветь. Если это уже случилось – не страшно, потому что даже из черствой паски можно приготовить вкусное блюдо. Оно сможет стать отличным вариантом завтрака или простого десерта.
Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом французских тостов, которые вы легко приготовите из черствой паски.
Ингредиенты:
- паска
- молоко – 100-150 мл
- яйца – 2 шт
- сахар – 1 ст. л.
- корица\ваниль
- кокосовое масло/ГХИ/сливочное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Срезать с паски верхушку с глазурью и декором.
2. Порезать паску на куски толщиной 1-2 сантиметра.
3. Яйца взбить с сахаром и молоком. Добавить в массу корицу и ваниль.
4. Каждый кусок паски обвалять в полученной массе. Пожарить тосты.
Кроме этого, из пасок можно приготовить сухарики к чаю. Для этого нужно так же порезать паску на куски, выложить на противень и подсушить в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут.
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