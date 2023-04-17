Что приготовить из черствой паски: вкусный вариант завтрака для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из черствой паски: вкусный вариант завтрака для всей семьи

Часто бывает так, что после Пасхи остается много пасок, которые со временем начинают черстветь. Если это уже случилось – не страшно, потому что даже из черствой паски можно приготовить вкусное блюдо. Оно сможет стать отличным вариантом завтрака или простого десерта.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом французских тостов, которые вы легко приготовите из черствой паски.

Что приготовить из черствой паски

Ингредиенты:

  • паска
  • молоко – 100-150 мл
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 1 ст. л.
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  • корица\ваниль
  • кокосовое масло/ГХИ/сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Срезать с паски верхушку с глазурью и декором.

Французские тосты из черствой паски

2. Порезать паску на куски толщиной 1-2 сантиметра.

3. Яйца взбить с сахаром и молоком. Добавить в массу корицу и ваниль.

Сухарики из черствой паски

4. Каждый кусок паски обвалять в полученной массе. Пожарить тосты.

Кроме этого, из пасок можно приготовить сухарики к чаю. Для этого нужно так же порезать паску на куски, выложить на противень и подсушить в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут.

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