Что приготовить из чеснока: делимся рецептом самой необычной закуски
Чеснок – полезное растение, которое обладает совершенно потрясающим запахом и вкусом. Он является отличной приправой ко многих блюдам, особенно – мясным, его добавляют в соусы, салаты, а также в супы и он является основным ингредиентом плова.
Но стоит отметить, что как-бы необычно это не было, но чеснок может являются и совершенно самостоятельным блюдом. Если его правильно приготовить – вы получите отличную закуску с потрясающим вкусно ми ароматом.
Редакция FoodOboz выбрала для вас именно такой рецепт, который был опубликован в Instagram( lorbit_in_london), вкусного, запеченного чеснока, которы вкус которого вас точно удивит.
Ингредиенты:
чеснок – 1-2 головки
оливковое масло –1-2 ч. л.
копченая или трюфельная соль – по вкусу
травы любые – по вкусу
Способ приготовления:
1. Срежьте верхушку головки чеснока.
2. Положите на противень застеленный фольгой.
3. Сверху полейте чеснок оливковым маслом, присыпьте солью и травами, заверните полностью фольгой.
4. Отправьте в духовку на 30 минут при 170 С.
Блюдо получится очень необычным и вкусным. Есть можно с овощами, крекером, мясом.
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