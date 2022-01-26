Что приготовить из чеснока: делимся рецептом самой необычной закуски

Чеснок – полезное растение, которое обладает совершенно потрясающим запахом и вкусом. Он является отличной приправой ко многих блюдам, особенно – мясным, его добавляют в соусы, салаты, а также в супы и он является основным ингредиентом плова.

Но стоит отметить, что как-бы необычно это не было, но чеснок может являются и совершенно самостоятельным блюдом. Если его правильно приготовить – вы получите отличную закуску с потрясающим вкусно ми ароматом.

Редакция FoodOboz выбрала для вас именно такой рецепт, который был опубликован в Instagram( lorbit_in_london), вкусного, запеченного чеснока, которы вкус которого вас точно удивит.

Ингредиенты:

Видео дня

чеснок – 1-2 головки

оливковое масло –1-2 ч. л.

копченая или трюфельная соль – по вкусу

травы любые – по вкусу

Способ приготовления:

1. Срежьте верхушку головки чеснока.

2. Положите на противень застеленный фольгой.

3. Сверху полейте чеснок оливковым маслом, присыпьте солью и травами, заверните полностью фольгой.

4. Отправьте в духовку на 30 минут при 170 С.

Блюдо получится очень необычным и вкусным. Есть можно с овощами, крекером, мясом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: