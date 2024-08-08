Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

Из разнообразных домашних овощей можно приготовить вкусное овощное рагу. Блюдо будет очень полезным и, к тому же, бюджетным. И времени понадобится немного.

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Идея приготовления овощного рагу для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Ульяны с ником uliana.blog в Instagram. Из мяса отлично подойдет свинина.

Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

Ингредиенты:

  • лук
  • картофель
  • мясо свинины
  • фасоль
  • морковь
  • сушеный болгарский перец
  • цветная капуста
  • кабачки
  • соль
  • специи хмели-сунели
  • бульон
  • твердый сыр
  • зелень

Ингредиенты для соуса:

  • сметана
  • кетчуп
  • чеснок
  • соль

Способ приготовления:

Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

1. В форму для запекания выложить слоями нарезанный лук, нарезанный кубиками и обжаренный картофель, отварное до полуготовности мясо, нарезанное мелкими кубиками морковь. отварную до полуготовности фасоль, сушеный болгарский перец или свежий, разделенную на соцветие цветную капусту, нарезанные полукольцами кабачки.

Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

2. Добавить соль и специи.

3. Добавить немного бульона, в котором варилось мясо.

Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

4. Сверху выложить соус.

Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

5. Запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно

6. Посыпать сыром и зеленью.

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