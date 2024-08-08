Из разнообразных домашних овощей можно приготовить вкусное овощное рагу. Блюдо будет очень полезным и, к тому же, бюджетным. И времени понадобится немного.

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Идея приготовления овощного рагу для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Ульяны с ником uliana.blog в Instagram. Из мяса отлично подойдет свинина.

Ингредиенты:

лук

картофель

мясо свинины

фасоль

морковь

сушеный болгарский перец

цветная капуста

кабачки

соль

специи хмели-сунели

бульон

твердый сыр

зелень

Ингредиенты для соуса:

сметана

кетчуп

чеснок

соль

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложить слоями нарезанный лук, нарезанный кубиками и обжаренный картофель, отварное до полуготовности мясо, нарезанное мелкими кубиками морковь. отварную до полуготовности фасоль, сушеный болгарский перец или свежий, разделенную на соцветие цветную капусту, нарезанные полукольцами кабачки.

2. Добавить соль и специи.

3. Добавить немного бульона, в котором варилось мясо.

4. Сверху выложить соус.

5. Запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

6. Посыпать сыром и зеленью.

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