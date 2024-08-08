Что приготовить из домашних овощей на обед: очень сытно и элементарно
Из разнообразных домашних овощей можно приготовить вкусное овощное рагу. Блюдо будет очень полезным и, к тому же, бюджетным. И времени понадобится немного.
Идея приготовления овощного рагу для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Ульяны с ником uliana.blog в Instagram. Из мяса отлично подойдет свинина.
Ингредиенты:
- лук
- картофель
- мясо свинины
- фасоль
- морковь
- сушеный болгарский перец
- цветная капуста
- кабачки
- соль
- специи хмели-сунели
- бульон
- твердый сыр
- зелень
Ингредиенты для соуса:
- сметана
- кетчуп
- чеснок
- соль
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложить слоями нарезанный лук, нарезанный кубиками и обжаренный картофель, отварное до полуготовности мясо, нарезанное мелкими кубиками морковь. отварную до полуготовности фасоль, сушеный болгарский перец или свежий, разделенную на соцветие цветную капусту, нарезанные полукольцами кабачки.
2. Добавить соль и специи.
3. Добавить немного бульона, в котором варилось мясо.
4. Сверху выложить соус.
5. Запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.
6. Посыпать сыром и зеленью.
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