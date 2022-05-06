Что приготовить из фарша: быстрое и бюджетное блюдо
Если вы хотите порадовать себя или своих родных чем-нибудь вкусным, а в холодильнике как раз залежался фарш, то пришло его время. Он может стать основой для необычайно вкусного бризоля. Фарш можно просто обжарить в кляре и завернуть в блинчик, или дополнительно использовать еще вафли. В целом, блюдо довольно бюджетное, но очень вкусное и сытное.
Фудблогер Вистовская Дария (vistovvska_daria) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вафельных бризолей с фаршем.
Ингредиенты:
вафли
фарш
лук – 1 шт
яйца – 3 шт
мука – 1-2 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук натереть на терке.
2. Смешать лук, фарш и специи.
3. Полученной массой равномерно смазать вафли. Положить сверху еще один пласт вафли.
4. Нарезать вафли на меньшие куски.
5. Приготовить кляр. Взбить яйцо с мукой и солью.
6. Обвалять бризоли в кляре и жарить на слабом огне по 3-4 минуты с обеих сторон.
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