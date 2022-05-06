Если вы хотите порадовать себя или своих родных чем-нибудь вкусным, а в холодильнике как раз залежался фарш, то пришло его время. Он может стать основой для необычайно вкусного бризоля. Фарш можно просто обжарить в кляре и завернуть в блинчик, или дополнительно использовать еще вафли. В целом, блюдо довольно бюджетное, но очень вкусное и сытное.

Фудблогер Вистовская Дария (vistovvska_daria) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вафельных бризолей с фаршем.

Ингредиенты:

вафли

фарш

лук – 1 шт

яйца – 3 шт

мука – 1-2 ст. л.

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Лук натереть на терке.

2. Смешать лук, фарш и специи.

3. Полученной массой равномерно смазать вафли. Положить сверху еще один пласт вафли.

4. Нарезать вафли на меньшие куски.

5. Приготовить кляр. Взбить яйцо с мукой и солью.

6. Обвалять бризоли в кляре и жарить на слабом огне по 3-4 минуты с обеих сторон.

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