Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для обеда и даже ужина, выбирайте для этого картофель и мясо, обязательно добавьте овощи, специи.

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного фарша с овощами, который будет отличным дополнением к картофелю.

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Ингредиенты:

Фарш – 600-700 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 100 г

Томатная паста – 70 г

Базилик – 0,5 ч. л.

Орегано – 0,5 ч. л.

Кориандр, молотый перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Сахар – 0,5 ч. л.

Вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте все овощи и обжарьте.

2. Добавьте в сковороду фарш, специи, томатную пасту, сахар, соль, воду и тушите.

3. Подавайте с карттофелем.

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