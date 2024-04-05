Что приготовить из фарша и картофеля: рецепт сытного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для обеда и даже ужина, выбирайте для этого картофель и мясо, обязательно добавьте овощи, специи.

Что приготовить к картофелю

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного фарша с овощами, который будет отличным дополнением к картофелю.

Сытное блюдо
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Ингредиенты:

  • Фарш – 600-700 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень сельдерея – 100 г
  • Томатная паста – 70 г
  • Базилик – 0,5 ч. л.
  • Орегано – 0,5 ч. л.
  • Кориандр, молотый перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте все овощи и обжарьте.

Приготовление овощей со специями

2. Добавьте в сковороду фарш, специи, томатную пасту, сахар, соль, воду и тушите.

Фарш с овощами

3. Подавайте с карттофелем.

Готовое блюдо

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