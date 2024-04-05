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Что приготовить из фарша и картофеля: рецепт сытного блюда на каждый день
Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для обеда и даже ужина, выбирайте для этого картофель и мясо, обязательно добавьте овощи, специи.
Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного фарша с овощами, который будет отличным дополнением к картофелю.
Ингредиенты:
- Фарш – 600-700 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень сельдерея – 100 г
- Томатная паста – 70 г
- Базилик – 0,5 ч. л.
- Орегано – 0,5 ч. л.
- Кориандр, молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Вода – 400 мл
Способ приготовления:
1. Порежьте все овощи и обжарьте.
2. Добавьте в сковороду фарш, специи, томатную пасту, сахар, соль, воду и тушите.
3. Подавайте с карттофелем.
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