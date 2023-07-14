Что приготовить из филе и кабачка: идея для вкусного обеда
На вопрос, что приготовить из кабачков и филе на обед или ужин, есть простой ответ. Продукты можно вместе пожарить, дополнив сметаной и специями. Блюдо чем-то напоминает рагу, но является не менее вкусным.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеного филе с кабачками. Блюдо идеально подойдет к кашам, макаронам и картофелю.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт
- кабачок – 1 шт
- лук – 1 шт
- морковь
- соль, перец, специи
- сметана 20% – 2-3 ст. л.
- зелень, чеснок
Способ приготовления:
1. Нарезать филе кубиками и обжарить его до золотистости.
2. Между тем помыть и порезать кабачок кубиками, а также измельчить лук. Добавить все к курице. Перемешать и готовить до готовности.
3. Измельчить зелень и чеснок. Добавить ингредиенты в конце приготовления вместе со сметаной. Тушить еще 5 минут.
4. Когда блюдо будет готовым, посолить его, перемешать и можно есть. Приятного аппетита!
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