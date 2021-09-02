Что приготовить из гречки, если каша надоела – 2 оригинальных блюда
Гречка – одна из самых востребованных каш, которая во-первых – очень полезная, так как в ней много витаминов и минеральных веществ. Стоит отметить, что в ее состав входят целых 18 аминокислот, а также необходимая для организма клетчатка, калий, кальций, цинк, железо, фосфор, медь, магний, фолиевая кислота, витамины группы В. А во-вторых – готовится она элементарно.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 простыми, но очень необычными рецептами вкусных блюд из гречки, которые точно не надоедят.
1. Котлеты из гречневой каши с картофелем
Ингредиенты:
вода – 1 стакан
гречка – 3 стакана
картофель – 5-6 шт.
лук – 1 шт.
растительное масло – 5-6 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Промойте и отварите гречку.
Картофель помойте, почистите и натрите на терке.
Смешайте кашу с картофелем, добавьте измельченный лук, соль, специи, перемешайте.
На сковороду налейте растительное масло, руками сформируйте котлеты и жарьте до готовности.
Вкусно будет овощным салатом.
2. Запеканка из гречневой каши
Ингредиенты:
гречка – 150 г
сыр твердый – 160 г
масло сливочное – 1 ч.л.
лук репчатый – 1 шт.
укроп свежий – 0,3 пучка
яйца куриные – 2 шт.
молоко – 100 мл
соль, перец – по вкусу
вода – 350 мл
Способ приготовления:
Гречку помойте хорошо и обварите до полуготовности.
Натрите сыр.
Яйца взбейте с солью и молоком.
Помойте и измельчите укроп и лук.
Возьмите форму для запекания, выложите первый слой – гречку, присыпьте половиной натертого сыра, далее лук, укроп, снова гречку и сыр, залейте запеканку молочно-яичной смесью.
Отправьте в духовку на 25-30 минут при 200 С.
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