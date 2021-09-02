Что приготовить из гречки, если каша надоела – 2 оригинальных блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Что приготовить из гречки

Гречка – одна из самых востребованных каш, которая во-первых – очень полезная, так как в ней много витаминов и минеральных веществ. Стоит отметить, что в ее состав входят целых 18 аминокислот, а также необходимая для организма клетчатка, калий, кальций, цинк, железо, фосфор, медь, магний, фолиевая кислота, витамины группы В. А во-вторых – готовится она элементарно.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 простыми, но очень необычными рецептами вкусных блюд из гречки, которые точно не надоедят.

1. Котлеты из гречневой каши с картофелем

Котлеты из гречневой каши

Ингредиенты:

  • вода – 1 стакан

  • гречка – 3 стакана

  • картофель – 5-6 шт.

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  • лук – 1 шт.

  • растительное масло – 5-6 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте и отварите гречку.

  2. Картофель помойте, почистите и натрите на терке.

  3. Смешайте кашу с картофелем, добавьте измельченный лук, соль, специи, перемешайте.

  4. На сковороду налейте растительное масло, руками сформируйте котлеты и жарьте до готовности.

Вкусно будет овощным салатом.

2. Запеканка из гречневой каши

Запеканка из гречневой каши

Ингредиенты:

  • гречка – 150 г

  • сыр твердый – 160 г

  • масло сливочное – 1 ч.л.

  • лук репчатый – 1 шт.

  • укроп свежий – 0,3 пучка

  • яйца куриные – 2 шт.

  • молоко – 100 мл

  • соль, перец – по вкусу

  • вода – 350 мл

Способ приготовления:

  1. Гречку помойте хорошо и обварите до полуготовности.

  2. Натрите сыр.

  3. Яйца взбейте с солью и молоком.

  4. ​​​​​​​Помойте и измельчите укроп и лук.

  5. ​​​​​​​Возьмите форму для запекания, выложите первый слой – гречку, присыпьте половиной натертого сыра, далее лук, укроп, снова гречку и сыр, залейте запеканку молочно-яичной смесью.

  6. Отправьте в духовку на 25-30 минут при 200 С.

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