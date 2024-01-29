Что приготовить из гречки и фарша для бюджетного ужина для всей семьи: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт гречаников

Гречка и мясной фарш – идеальная основа для приготовления сытных и вкусных гречаников. Для того, чтобы они были сочными, их нужно тушить в томатном соусе под крышкой. 

Вкусные гречаники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных гречаников с томатным соусом, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт гречаников
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Ингредиенты: 

  • мясной фарш – 700-800 г
  • гречка – 1 стакан
  • яйца – 2 шт
  • лук – 1 шт. 
  • соль, перец, сухой чеснок
  • панировочные сухари
  • масло для жарки

Соус:

  • томатная паста – 70 г
  • томатный сок – 600 мл
  • морковь – 1 шт. 
  • соль, перец
  • свежая зелень и сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Гречку отварите, добавьте фарш, яйцо, специи, лук, перемешайте.

Фарш для блюда

2. Придайте им форму, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте на сковороде с двух сторон. 

Приготовление гречаников

3. Обжарьте морковь, добавьте томатную пасту и сок, специи, тушите несколько минут. После выложите гречаники и тушите под крышкой. 

Соус для блюда

При подаче присыпьте зеленью!

Готовые гречаники

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