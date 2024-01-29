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Что приготовить из гречки и фарша для бюджетного ужина для всей семьи: делимся элементарным рецептом
Гречка и мясной фарш – идеальная основа для приготовления сытных и вкусных гречаников. Для того, чтобы они были сочными, их нужно тушить в томатном соусе под крышкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных гречаников с томатным соусом, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 700-800 г
- гречка – 1 стакан
- яйца – 2 шт
- лук – 1 шт.
- соль, перец, сухой чеснок
- панировочные сухари
- масло для жарки
Соус:
- томатная паста – 70 г
- томатный сок – 600 мл
- морковь – 1 шт.
- соль, перец
- свежая зелень и сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Гречку отварите, добавьте фарш, яйцо, специи, лук, перемешайте.
2. Придайте им форму, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте на сковороде с двух сторон.
3. Обжарьте морковь, добавьте томатную пасту и сок, специи, тушите несколько минут. После выложите гречаники и тушите под крышкой.
При подаче присыпьте зеленью!
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