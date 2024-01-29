Гречка и мясной фарш – идеальная основа для приготовления сытных и вкусных гречаников. Для того, чтобы они были сочными, их нужно тушить в томатном соусе под крышкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных гречаников с томатным соусом, которые готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

мясной фарш – 700-800 г

гречка – 1 стакан

яйца – 2 шт

лук – 1 шт.

соль, перец, сухой чеснок

панировочные сухари

масло для жарки

Соус:

томатная паста – 70 г

томатный сок – 600 мл

морковь – 1 шт.

соль, перец

свежая зелень и сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Гречку отварите, добавьте фарш, яйцо, специи, лук, перемешайте.

2. Придайте им форму, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте на сковороде с двух сторон.

3. Обжарьте морковь, добавьте томатную пасту и сок, специи, тушите несколько минут. После выложите гречаники и тушите под крышкой.

При подаче присыпьте зеленью!

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