Гречаники – вкуснейшее блюдо из гречки, которое традиционно готовят с мясным фаршем. Котлеты получаются настолько сытными, что ими можно легко накормить всю семью. Следует отметить, что для приготовления подойдет даже вчерашняя крупа.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет из гречки – гречаников с куриным филе.

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г

яйца – 1 шт.

соль, специи

гречка – 80 г (в отварном виде)

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лук – 100 г

томатная паста – 100 г

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить гречку.

2. Куриное филе, специи, соль и яйцо поместить в блендер и взбить до однородной массы.

3. К полученному фаршу добавить гречку и перемешать.

4. Сформировать и обжарить котлеты с обеих сторон.

5. Для приготовления соуса измельчить лук и смешать его с томатной пастой.

6. Полученным соусом залить котлеты и тушить еще 10-15 минут.

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