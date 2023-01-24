Что приготовить из гречки: идея сытного блюда для всей семьи
Гречаники – вкуснейшее блюдо из гречки, которое традиционно готовят с мясным фаршем. Котлеты получаются настолько сытными, что ими можно легко накормить всю семью. Следует отметить, что для приготовления подойдет даже вчерашняя крупа.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет из гречки – гречаников с куриным филе.
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г
- яйца – 1 шт.
- соль, специи
- гречка – 80 г (в отварном виде)
- лук – 100 г
- томатная паста – 100 г
Способ приготовления:
1. Предварительно отварить гречку.
2. Куриное филе, специи, соль и яйцо поместить в блендер и взбить до однородной массы.
3. К полученному фаршу добавить гречку и перемешать.
4. Сформировать и обжарить котлеты с обеих сторон.
5. Для приготовления соуса измельчить лук и смешать его с томатной пастой.
6. Полученным соусом залить котлеты и тушить еще 10-15 минут.
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