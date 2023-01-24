Что приготовить из гречки: идея сытного блюда для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить из гречки: идея сытного блюда для всей семьи

Гречаники – вкуснейшее блюдо из гречки, которое традиционно готовят с мясным фаршем. Котлеты получаются настолько сытными, что ими можно легко накормить всю семью. Следует отметить, что для приготовления подойдет даже вчерашняя крупа.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет из гречки – гречаников с куриным филе.

Рецепт гречаников с куриным филе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 250 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль, специи
  • гречка – 80 г (в отварном виде)
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  • лук – 100 г
  • томатная паста – 100 г
Как вкусно приготовить гречку

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить гречку.

2. Куриное филе, специи, соль и яйцо поместить в блендер и взбить до однородной массы.

3. К полученному фаршу добавить гречку и перемешать.

Котлеты из гречки с мясом

4. Сформировать и обжарить котлеты с обеих сторон.

5. Для приготовления соуса измельчить лук и смешать его с томатной пастой.

Гречаники с мясным фаршем

6. Полученным соусом залить котлеты и тушить еще 10-15 минут.

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