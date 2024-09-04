Тосты "Крок-мадам"– очень вкусное и сытное французское блюдо, которые можно есть как на завтрак, так и перекус. Ведь снова блюда – тостовый хлеб, яйца, ветчина. Яркий вкус блюду придает соус бешамель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных тостов с ветчиной, яйцами, сыром и вкусным соусом.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

горчица

ветчина

сыр

яйца

Для соуса:

20 г. сливочного масла

25 г. муки

200 мл. молока

1/3 ч.л. мускатного ореха

черный перец

соль

Способ приготовления:

1. Для соуса: в кастрюльке растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем 1-2 минуты, постоянно помешивая. Влейте молоко, добавьте специи, соль и при постоянном помешивании загустите соус на среднем огне.

2. По желанию к соусу можно добавить горгондзолу, с ним получается еще вкуснее.

3. Собирите сэндвич и отправьте в разогретую до 190С духовку, режим верх-низ+конвекция до образования золотистой корочки.

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