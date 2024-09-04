Что приготовить из хлеба и яиц для перекуса: рецепт самого бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Рецепт блюда

Тосты "Крок-мадам"– очень вкусное и сытное французское блюдо, которые можно есть как на завтрак, так и перекус. Ведь снова блюда – тостовый хлеб, яйца, ветчина. Яркий вкус блюду придает соус бешамель. 

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Как приготовить вкусные тосты с яйцами и соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных тостов с ветчиной, яйцами, сыром и вкусным соусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • тостовый хлеб
  • горчица
  • ветчина
  • сыр
  • яйца

Для соуса:

  • 20 г. сливочного масла
  • 25 г. муки
  • 200 мл. молока
  • 1/3 ч.л. мускатного ореха
  • черный перец
  • соль

Способ приготовления: 

1. Для соуса: в кастрюльке растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем 1-2 минуты, постоянно помешивая. Влейте молоко, добавьте специи, соль и при постоянном помешивании загустите соус на среднем огне.

Соус для тостов

2. По желанию к соусу можно добавить горгондзолу, с ним получается еще вкуснее.

Приготовление блюда

3. Собирите сэндвич и отправьте в разогретую до 190С духовку, режим верх-низ+конвекция до образования золотистой корочки.

Готовое блюдо

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