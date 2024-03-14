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Что приготовить из хлеба и яиц для сытного перекуса: это займет 10 минут
Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, выбирайте для этого простые продукты, например, яйца, хлеб, сыр, овощи. Из них вы с легкостью сделаете вкусные тосты, горячие бутерброды.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных горячих тостов с сыром, колбасой и яйцами.
Ингредиенты:
- яйцо – 2 шт.
- тостовый хлеб – 2 куска
- сыр
- колбаса
- специи
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца со специями и вылейте на сковородку и выложите хлеб.
2. Переверните, смажьте по желанию кетчупом, выложите колбасу и сыр.
3. Сложите и обжарьте с 2 сторон, разрежьте.
Лучше всего есть в горячем виде!
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