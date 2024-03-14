Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, выбирайте для этого простые продукты, например, яйца, хлеб, сыр, овощи. Из них вы с легкостью сделаете вкусные тосты, горячие бутерброды.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных горячих тостов с сыром, колбасой и яйцами.

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Ингредиенты:

яйцо – 2 шт.

тостовый хлеб – 2 куска

сыр

колбаса

специи

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца со специями и вылейте на сковородку и выложите хлеб.

2. Переверните, смажьте по желанию кетчупом, выложите колбасу и сыр.

3. Сложите и обжарьте с 2 сторон, разрежьте.

Лучше всего есть в горячем виде!

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