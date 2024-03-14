Что приготовить из хлеба и яиц для сытного перекуса: это займет 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из хлеба и яиц для сытного перекуса: это займет 10 минут

Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, выбирайте для этого простые продукты, например, яйца, хлеб, сыр, овощи. Из них вы с легкостью сделаете вкусные тосты, горячие бутерброды. 

Вкусные тосты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных горячих тостов с сыром, колбасой и яйцами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • яйцо – 2 шт.
  • тостовый хлеб – 2 куска
  • сыр
  • колбаса
  • специи

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца со специями и вылейте на сковородку и выложите хлеб. 

Яйца с хлебом

2. Переверните, смажьте по желанию кетчупом, выложите колбасу и сыр.

Приготовление блюда

3. Сложите и обжарьте с 2 сторон, разрежьте. 

Тост с колбасой, сыром и яйцом

Лучше всего есть в горячем виде!

Готовый горячий тост

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