Если вы хотите приготовить сытное блюдо для быстрого завтрака, для этого достаточно всего лишь несколько продуктов в вашем холодильнике, например, это яйца, хлеб, сыр. Даже из этого набора продуктов можно приготовить, например, горячие бутерброды, омлет.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с твердым сыром, помидорами и колбасой.

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 4 шт.

томат – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сыр твердый

салями

молоко

соль/перец

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу и помидоры нарежьте.

2. Обмокните хлеб во взбитых яйцах, выложите хлеб на сковороду, сверху колбасу, помидоры, сыр, сверху кусок хлеба. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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