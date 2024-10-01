Что приготовить из хлеба и яиц: самый простой рецепт вкусных тостов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные тосты

Если вы хотите приготовить сытное блюдо для быстрого завтрака, для этого достаточно всего лишь несколько продуктов в вашем холодильнике, например, это яйца, хлеб, сыр. Даже из этого набора продуктов можно приготовить, например, горячие бутерброды, омлет.

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Вкусные тосты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с твердым сыром, помидорами и колбасой.

Как вкусно приготовить тосты

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый – 4 шт.
  • томат – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый
  • салями
  • молоко
  • соль/перец

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу и помидоры нарежьте.

Ингредиенты для блюда

2. Обмокните хлеб во взбитых яйцах, выложите хлеб на сковороду, сверху колбасу, помидоры, сыр, сверху кусок хлеба. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые тосты

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