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Что приготовить из хлеба и яиц: самый простой рецепт вкусных тостов
Если вы хотите приготовить сытное блюдо для быстрого завтрака, для этого достаточно всего лишь несколько продуктов в вашем холодильнике, например, это яйца, хлеб, сыр. Даже из этого набора продуктов можно приготовить, например, горячие бутерброды, омлет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с твердым сыром, помидорами и колбасой.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 4 шт.
- томат – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый
- салями
- молоко
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, колбасу и помидоры нарежьте.
2. Обмокните хлеб во взбитых яйцах, выложите хлеб на сковороду, сверху колбасу, помидоры, сыр, сверху кусок хлеба. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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