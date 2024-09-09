Кабачки – это универсальный овощ, из которого можно приготовить любое блюдо. Прекрасной идеей будет сделать сытную овощную запеканку, которой хватит на всю семью. Технология элементарна.

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Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Ингредиенты для такого блюда вы найдете точно в холодильнике.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. большие

яйца – 3 шт.

греческий йогурт – 3 ст.л.

помидор – 1 шт.

мука – 5 ст.л.

моцарелла

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на большую терку, посолить, отжать лишний сок через 5 минут.

2. Добавить яйца в кабачки, греческий йогурт, помидор кубиком, зубчик чеснока (измельченный).

3. Мелко нарезанную зелень, муку.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Выложить в форму для запекания.

6. Выложить сыр, помидоры кружочками.

7. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 35 минут.

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