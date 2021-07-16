Легкий ужин – кабачковый пирог за 30 минут

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, чтобы было сытно, вкусно, легко и быстро, прекрасным вариантом может стать пирог с сезонными овощами. Для основы лучше брать – слоеное тесто, которое быстро запекается, а прекрасной начинкой станет – кабачок с беконом и ароматной молочной заливкой.

Редакция FoodOboz делится с вами вкусным рецептом кабачкового пирога, который станет замечательным вариантом легкого и полезного ужина.

Пирог из слоеного теста с кабачками и беконом

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 пласт

молодые кабачки – 800 г

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 4 зуб.

растительное масло – 2-3 ст. л.

бекон – 100 г

орегано – 4 ст. л.

белый перец – по вкусу

Для заливки:

молоко – 1/2 стакана

яйцо – 4 шт.

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сыр – 80г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте кабачки, нарежьте мелким кубиком, лук также мелко измельчите. Разогрейте сковороду, налейте масло и хорошо обжарьте кабачки с луком. Бекон нарежьте кубиком, измельчите чеснок и также туда отправьте, посолите, поперчите, тщательно перемешайте, добавьте орегано, накройте крышкой и выключите огонь. Сделайте заливку: взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перец, перемешайте. Натрите сыр и также добавьте в яично-молочную смесь, перемешайте. Раскатайте тесто, выложите кабачковую начинку, сверху залейте молочной заливкой и отправьте выпекается на 30 минут при 180 С.

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