Легкий ужин – кабачковый пирог за 30 минут
Если вы не знаете, что приготовить на ужин, чтобы было сытно, вкусно, легко и быстро, прекрасным вариантом может стать пирог с сезонными овощами. Для основы лучше брать – слоеное тесто, которое быстро запекается, а прекрасной начинкой станет – кабачок с беконом и ароматной молочной заливкой.
Редакция FoodOboz делится с вами вкусным рецептом кабачкового пирога, который станет замечательным вариантом легкого и полезного ужина.
Пирог из слоеного теста с кабачками и беконом
Ингредиенты:
слоеное тесто – 1 пласт
молодые кабачки – 800 г
лук репчатый – 2 шт.
чеснок – 4 зуб.
растительное масло – 2-3 ст. л.
бекон – 100 г
орегано – 4 ст. л.
белый перец – по вкусу
Для заливки:
молоко – 1/2 стакана
яйцо – 4 шт.
сыр – 80г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте кабачки, нарежьте мелким кубиком, лук также мелко измельчите.
Разогрейте сковороду, налейте масло и хорошо обжарьте кабачки с луком.
Бекон нарежьте кубиком, измельчите чеснок и также туда отправьте, посолите, поперчите, тщательно перемешайте, добавьте орегано, накройте крышкой и выключите огонь.
Сделайте заливку: взбейте яйца с солью, добавьте молоко, перец, перемешайте.
Натрите сыр и также добавьте в яично-молочную смесь, перемешайте.
Раскатайте тесто, выложите кабачковую начинку, сверху залейте молочной заливкой и отправьте выпекается на 30 минут при 180 С.
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