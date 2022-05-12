Кабачок – достаточно бюджетный и универсальный овощ. Ранние сорта созревают еще весной, и сезон продолжается до поздней осени. Такой продукт можно тушить, жарить и запекать. Но лучшей идеей будет приготовить элементарный и сытный кабачковый торт, которым можно накормить большую компанию.

Идея приготовления торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Виты Середюк (vita.serediuk) в Instagram.

Ингридиенты для кабачковых блинов:

кабачки (2 шт) – 600 г

лук (1 шт) – 50 г

яйца куриные – 2 шт

мука – 2 ст л

соль – 1 ч

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черный молотый перец – щепотка

масло для жарки

Ингридиенты для творожного крема:

творог 5% – 300 г

сметана – 2 ст л

чеснок – 2 зубчика

соль

помидоры черри – 4 шт

яйца (куриные вареные) – 2 шт

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на крупную терку, лук измельчить.

2. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.

3. Выбить яйца, засыпать муку и снова перемешать.

4. Хорошо разогреть сковороду, влить немного растительного масла.

5. Выкладывать половником тесто на сковороду (2 половника на 1 блин), сформировать круглый блин, жарить под крышкой с обеих сторон по 2 минуты. Из такого количества кабачкового теста выходит 5-6 штук.

6. Приготовить намазку: в сыр добавить сметану, соль и натертый чеснок, все вымешать вилкой.

7. Обрезать кабачковые блины по форме тарелки.

8. Собрать торт: на тарелку положить блинчик, смазать творожным кремом, снова положить блинчик и так по-порядку.

9. После второго слоя положить нарезанные помидоры черри.

10. Сверху украсить по желанию яйцами, зеленью и помидорами.

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