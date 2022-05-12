Что приготовить из кабачков: рецепт сытного творожно-овощного торта
Кабачок – достаточно бюджетный и универсальный овощ. Ранние сорта созревают еще весной, и сезон продолжается до поздней осени. Такой продукт можно тушить, жарить и запекать. Но лучшей идеей будет приготовить элементарный и сытный кабачковый торт, которым можно накормить большую компанию.
Идея приготовления торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Виты Середюк (vita.serediuk) в Instagram.
Ингридиенты для кабачковых блинов:
кабачки (2 шт) – 600 г
лук (1 шт) – 50 г
яйца куриные – 2 шт
мука – 2 ст л
соль – 1 ч
черный молотый перец – щепотка
масло для жарки
Ингридиенты для творожного крема:
творог 5% – 300 г
сметана – 2 ст л
чеснок – 2 зубчика
соль
помидоры черри – 4 шт
яйца (куриные вареные) – 2 шт
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на крупную терку, лук измельчить.
2. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.
3. Выбить яйца, засыпать муку и снова перемешать.
4. Хорошо разогреть сковороду, влить немного растительного масла.
5. Выкладывать половником тесто на сковороду (2 половника на 1 блин), сформировать круглый блин, жарить под крышкой с обеих сторон по 2 минуты. Из такого количества кабачкового теста выходит 5-6 штук.
6. Приготовить намазку: в сыр добавить сметану, соль и натертый чеснок, все вымешать вилкой.
7. Обрезать кабачковые блины по форме тарелки.
8. Собрать торт: на тарелку положить блинчик, смазать творожным кремом, снова положить блинчик и так по-порядку.
9. После второго слоя положить нарезанные помидоры черри.
10. Сверху украсить по желанию яйцами, зеленью и помидорами.
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