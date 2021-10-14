Что приготовить из картофельного пюре: вкусные и быстрые закуски

Как часто бывает такое, что вчерашнего картофельного пюре осталось еще достаточно много, а вот что с ним делать – не знаете? Потому что и не съешь его, и выбросить тоже жалко. Но и не надо этого делать, ведь из пюре можно приготовить вкусные блюда, этого существует множество рецептов.

Редакция FoodOboz поделится рецептами блюд из картофельного пюре, которые опубликовали повара на своих Youtube каналах. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Картофельные подушечки от Марии Щербатюк, рецептом которых она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 700 г

Яйца – 2 шт

Соль – 0,5 ч. л

Перец – 1 \ 4 ч. л

Сушеный чеснок – 0,5 ч. л

Мука – 280 г

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Способ приготовления:

Пюре смешать с яйцами. Добавить соль, перец и чеснок. Добавить муку и замесить тесто. Раскатать его и порезать на квадратики среднего размера. Жарить их на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон по 1 минуте.

Лучше всего подавать блюдо со сметаной.

Картофельные шарики от повара кулинарного Youtube-канала "First Culinary Ukraine"

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 500 г

Яйца – 2 шт

Твердый сыр – 100 г

Крахмал – 2-3 ст. л

Способ приготовления:

Сыр натереть на терке и добавить к картофелю. Добавить яйца и перемешать. Насыпать крахмал и снова перемешать. Налить в кастрюлю масло и поставить на сковородку. Сформировать картофельные шарики и положить их в кастрюлю. Обжаривать со всех сторон.

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