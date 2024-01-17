Если вы хотите очень быстро приготовить сытное блюдо для обеда или ужина, выбирайте картофель, филе, овощи, сыр. Из этого перечня продуктов можно приготовить крем-суп, а также запеченный картофель с мясом и закуску.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с филе, овощами и соусом.

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Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Куриное филе – 2 шт.

Лук – 1-2 шт.

Помидор – 2 шт.

Сметана – 4 ст. л.

Брынза – 1/4 уп.

Сулугуни

Паприка

Сухой чеснок

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте на тонкие слайсы, посолите, поперчите и влейте немного растительного масла, хорошо перемешайте. Выложите на пергамент и выпекайте в духовке 10-12 минут при 180 С.

2. Нарежьте филе и смажьте специями с двух сторон. Нарезаем полукольцами лук и обжариваем.

3. Для соуса: смешайте сметану с брынзой и перемешайте до однородности.

4. Выложите на картофель мясо, лук, помидор, смажьте соусом и выпекайте в духовке еще 30 минут. После посыпьте тертым сулугуни и запекайте еще 5 минут!

Есть лучше горячим!

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