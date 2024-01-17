Что приготовить из картофеля и филе для обеда и ужина: рецепт сытного блюда для всей семьи
Если вы хотите очень быстро приготовить сытное блюдо для обеда или ужина, выбирайте картофель, филе, овощи, сыр. Из этого перечня продуктов можно приготовить крем-суп, а также запеченный картофель с мясом и закуску.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с филе, овощами и соусом.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Куриное филе – 2 шт.
- Лук – 1-2 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
- Брынза – 1/4 уп.
- Сулугуни
- Паприка
- Сухой чеснок
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель почистите и нарежьте на тонкие слайсы, посолите, поперчите и влейте немного растительного масла, хорошо перемешайте. Выложите на пергамент и выпекайте в духовке 10-12 минут при 180 С.
2. Нарежьте филе и смажьте специями с двух сторон. Нарезаем полукольцами лук и обжариваем.
3. Для соуса: смешайте сметану с брынзой и перемешайте до однородности.
4. Выложите на картофель мясо, лук, помидор, смажьте соусом и выпекайте в духовке еще 30 минут. После посыпьте тертым сулугуни и запекайте еще 5 минут!
Есть лучше горячим!
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