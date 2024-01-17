Что приготовить из картофеля и филе для обеда и ужина: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из картофеля и филе для обеда и ужина: рецепт сытного блюда для всей семьи

Если вы хотите очень быстро приготовить сытное блюдо для обеда или ужина, выбирайте картофель, филе, овощи, сыр. Из этого перечня продуктов можно приготовить крем-суп, а также запеченный картофель с мясом и закуску. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с филе, овощами и соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Картофель – 1 кг
  • Куриное филе – 2 шт.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Брынза – 1/4 уп.
  • Сулугуни
  • Паприка
  • Сухой чеснок
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте на тонкие слайсы, посолите, поперчите и влейте немного растительного масла, хорошо перемешайте. Выложите на пергамент и выпекайте в духовке 10-12 минут при 180 С. 

Картофель для приготовления блюда

2. Нарежьте филе и смажьте специями с двух сторон. Нарезаем полукольцами лук и обжариваем.

Филе с луком и помидорами

3. Для соуса: смешайте сметану с брынзой и перемешайте до однородности.

Соус из сметаны и сыра

4. Выложите на картофель мясо, лук, помидор, смажьте соусом и выпекайте в духовке еще  30 минут. После посыпьте тертым сулугуни и запекайте еще 5 минут!

Сколько готовить блюдо в духовке

Есть лучше горячим!

Готовый картофель с филе и овощами

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