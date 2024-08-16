Что приготовить из картофеля и филе для ужина: рецепт сытного и простого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Жареный картофель

Овощи, филе и картофель – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, сытных и бюджетных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что картофель и филе готовятся очень быстро. 

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Что приготовить из картофеля и филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с куриным филе и овощами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 1 шт. 
  • картофель – 3 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1/2 шт. 
  • чеснок – 3 зуб. 
  • зелень – зеленый лук/укроп/петрушка
  • специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте филе и обжарьте его с луком.

Филе с овощами

2. Добавьте туда же картофель и морковь, специи и готовьте под крышкой, пока картофель не станет мягким.

Приготовление блюда

Перед подачей добавьте порезанную зелень и чеснок!

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