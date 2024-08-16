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Что приготовить из картофеля и филе для ужина: рецепт сытного и простого блюда
Овощи, филе и картофель – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, сытных и бюджетных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что картофель и филе готовятся очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с куриным филе и овощами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- картофель – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1/2 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- зелень – зеленый лук/укроп/петрушка
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте филе и обжарьте его с луком.
2. Добавьте туда же картофель и морковь, специи и готовьте под крышкой, пока картофель не станет мягким.
Перед подачей добавьте порезанную зелень и чеснок!
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