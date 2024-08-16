Что приготовить из картофеля и филе

Овощи, филе и картофель – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, сытных и бюджетных блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что картофель и филе готовятся очень быстро.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с куриным филе и овощами.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

картофель – 3 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1/2 шт.

чеснок – 3 зуб.

зелень – зеленый лук/укроп/петрушка

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте филе и обжарьте его с луком.

2. Добавьте туда же картофель и морковь, специи и готовьте под крышкой, пока картофель не станет мягким.

Перед подачей добавьте порезанную зелень и чеснок!

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