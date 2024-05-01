Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

Картофель всегда есть на кухне и готовится он достаточно быстро, поэтому для обеда – это именно то, что нужно. Но вместо классического пюре, лучше сделать полноценную запеканку из такого овоща, добавив мясо и сыр. Это будет гораздо проще и сытнее.

Идея приготовления запеченного картофеля с мясом и сыром для обеда опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Вам понадобится максимум 15 минут.

Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • бедра индейки или курица – 400 г
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  • сливки 20% – 100 мл
  • сыр моцарелла – 150 г
  • растительное масло
  • лук зеленый
  • кинза (по желанию)
  • специи к мясу
  • соль

Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

1. Порезать отдельно на кубики мясо и картофель, приправить специями и обрызгать маслом.

2. Обжарить сначала картошку, около 10 минут на среднем огне, пока не станет мягким и золотистым.

Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

3. Затем в той же сковороде обжарить мясо, тоже 10-15 минут на среднем огне.

4. Добавить сливки и тушить еще 2 минуты.

Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

5. В форму к картофелю и мясу добавить зеленый лук и сыр.

6. Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 7 минут.

Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

7. Можно оставить в сковороде, сверху засыпать сыром, накрыть крышкой и готовить на медленном огне, пока сыр не расплавится.

8. Украсить зеленью.

Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром

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