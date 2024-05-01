Что приготовить из картофеля на обед вместо пюре: блюдо с мясом и сыром
Картофель всегда есть на кухне и готовится он достаточно быстро, поэтому для обеда – это именно то, что нужно. Но вместо классического пюре, лучше сделать полноценную запеканку из такого овоща, добавив мясо и сыр. Это будет гораздо проще и сытнее.
Идея приготовления запеченного картофеля с мясом и сыром для обеда опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Вам понадобится максимум 15 минут.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- бедра индейки или курица – 400 г
- сливки 20% – 100 мл
- сыр моцарелла – 150 г
- растительное масло
- лук зеленый
- кинза (по желанию)
- специи к мясу
- соль
Способ приготовления:
1. Порезать отдельно на кубики мясо и картофель, приправить специями и обрызгать маслом.
2. Обжарить сначала картошку, около 10 минут на среднем огне, пока не станет мягким и золотистым.
3. Затем в той же сковороде обжарить мясо, тоже 10-15 минут на среднем огне.
4. Добавить сливки и тушить еще 2 минуты.
5. В форму к картофелю и мясу добавить зеленый лук и сыр.
6. Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 7 минут.
7. Можно оставить в сковороде, сверху засыпать сыром, накрыть крышкой и готовить на медленном огне, пока сыр не расплавится.
8. Украсить зеленью.
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