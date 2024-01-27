Отварной картофель можно просто помять в пюре и сразу подавать на стол. Но гораздо лучшей идеей будет сделать картофельные шарики с фаршем. Они получатся очень сытными и останутся вкусными даже на следующий день.

Идея приготовления картофельных шариков с мясом и сыром опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_dariko в Instagram. Изделия получаются нежирными, потому что запекаются в духовке.

Ингредиенты:

картофель 1 кг

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фарш 500 г

зеленый лук

мягкий творог – 100 г

яйцо – 1 шт

молоко – 50 мл

масло – 20 г

масло

перец, соль, специи для мяса

Способ приготовления:

1. Сварить картофель в подсоленной воде.

2. Сделать пюре, добавив теплое молоко, масло, яйцо, перец.

3. Фарш смешать с зеленым луком, солью, перцем и специями.

4. Сыр (60 г) порезать на 6 кубиков.

5. Завернуть каждый в мясо, затем в пюре, оставив открытым дно.

6. Положить шарики в смазанную маслом форму, мясом вниз, накрыть фольгой.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

8. Снять фольгу, посыпать тертым сыром и еще 5-10 минут допечь.

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