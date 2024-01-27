Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

Отварной картофель можно просто помять в пюре и сразу подавать на стол. Но гораздо лучшей идеей будет сделать картофельные шарики с фаршем. Они получатся очень сытными и останутся вкусными даже на следующий день.

Идея приготовления картофельных шариков с мясом и сыром опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_dariko в Instagram. Изделия получаются нежирными, потому что запекаются в духовке.

Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

Ингредиенты:

  • картофель 1 кг
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  • фарш 500 г
  • зеленый лук
  • мягкий творог – 100 г
  • яйцо – 1 шт
  • молоко – 50 мл
  • масло – 20 г
  • масло
  • перец, соль, специи для мяса

Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

1. Сварить картофель в подсоленной воде.

2. Сделать пюре, добавив теплое молоко, масло, яйцо, перец.

3. Фарш смешать с зеленым луком, солью, перцем и специями.

Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

4. Сыр (60 г) порезать на 6 кубиков.

Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

5. Завернуть каждый в мясо, затем в пюре, оставив открытым дно.

6. Положить шарики в смазанную маслом форму, мясом вниз, накрыть фольгой.

Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

8. Снять фольгу, посыпать тертым сыром и еще 5-10 минут допечь.

Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо

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