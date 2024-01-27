Что приготовить из картофеля вместо обычного пюре: очень сытное блюдо
Отварной картофель можно просто помять в пюре и сразу подавать на стол. Но гораздо лучшей идеей будет сделать картофельные шарики с фаршем. Они получатся очень сытными и останутся вкусными даже на следующий день.
Идея приготовления картофельных шариков с мясом и сыром опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_dariko в Instagram. Изделия получаются нежирными, потому что запекаются в духовке.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг
- фарш 500 г
- зеленый лук
- мягкий творог – 100 г
- яйцо – 1 шт
- молоко – 50 мл
- масло – 20 г
- масло
- перец, соль, специи для мяса
Способ приготовления:
1. Сварить картофель в подсоленной воде.
2. Сделать пюре, добавив теплое молоко, масло, яйцо, перец.
3. Фарш смешать с зеленым луком, солью, перцем и специями.
4. Сыр (60 г) порезать на 6 кубиков.
5. Завернуть каждый в мясо, затем в пюре, оставив открытым дно.
6. Положить шарики в смазанную маслом форму, мясом вниз, накрыть фольгой.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
8. Снять фольгу, посыпать тертым сыром и еще 5-10 минут допечь.
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