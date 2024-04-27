Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда
Вместо обычного картофельного пюре и котлет к нему из овоща можно приготовить полноценное блюдо. Добавьте куриное мясо, много сыра и просто все запеките. Получится очень сытно.
Идея приготовления картофеля с куриным филе опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Подходит для еды в любой период дня.
Ингредиенты:
- картофель – 6-7 шт.
- лук – 2 шт.
- перец болгарский – 200 г
- куриное филе – 1 шт (маринад-горчица, соевый соус, чеснок, паприка и приправа к курице)
- помидор – 1 шт.
- майонез или сметана – 3-4 ст.л.
- твердый сыр – 250 г
- масло
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать, посолить.
2. По желанию добавить приправу в картофель и полить растительным маслом.
3. Выложить картофель в форму для выпечки.
4. Сверху добавить обжаренный лук, перец, маринованное филе и помидор.
5. Поставить в духовку на 35 минут при температуре 200 градусов.
6. Затем вытащить, смазать майонезом, посыпать сыром.
7. Поставить в духовку еще на 20 минут при температуре 200 градусов.
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