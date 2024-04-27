Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

Вместо обычного картофельного пюре и котлет к нему из овоща можно приготовить полноценное блюдо. Добавьте куриное мясо, много сыра и просто все запеките. Получится очень сытно.

Идея приготовления картофеля с куриным филе опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Подходит для еды в любой период дня.

Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

Ингредиенты:

  • картофель – 6-7 шт.
  • лук – 2 шт.
  • перец болгарский – 200 г
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  • куриное филе – 1 шт (маринад-горчица, соевый соус, чеснок, паприка и приправа к курице)
  • помидор – 1 шт.
  • майонез или сметана – 3-4 ст.л.
  • твердый сыр – 250 г
  • масло
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

1. Картошку нарезать, посолить.

2. По желанию добавить приправу в картофель и полить растительным маслом.

Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

3. Выложить картофель в форму для выпечки.

Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

4. Сверху добавить обжаренный лук, перец, маринованное филе и помидор.

Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

5. Поставить в духовку на 35 минут при температуре 200 градусов.

Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

6. Затем вытащить, смазать майонезом, посыпать сыром.

7. Поставить в духовку еще на 20 минут при температуре 200 градусов.

Что приготовить из картофеля вместо пюре: вариант очень простого и сытного блюда

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