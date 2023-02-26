Самые быстрые способы приготовления картофеля – это жарка и переминание в пюре. Но такие блюда достаточно обыденные. К тому же, не слишком полезные. Поэтому очень удачным вариантом будет сделать картофельный гратен.

Идея приготовления сытного картофельного гратену опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

сливки 20% – 250-350 мл

пармезан – 100 г

лавровый лист – 2 шт

мускатный молотый орех – щепотка

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Духовку разогреваем при температуре 180 градусов.

2. Картофель моем, очищаем и нарезаем тонкими ломтиками.

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3. Выкладываем в широкую кастрюлю или сотейник, заливаем сливками, чтобы полностью покрыли картофель.

4. Добавляем соль, перец, мускатный орех, раздавленные 2 зубчика чеснока и лавровый лист. На среднем огне доводим до кипения и варим 10 минут, помешивая.

5. Лавровые листья забираем.

6. Часть картофеля выкладываем в форму для запекания и посыпаем тертым сыром. Выкладываем вторую часть картофеля, сверху выкладываем кусочек сливочного масла и снова посыпаем тертым сыром.

7. Запекаем в духовке 35-50 минут.

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