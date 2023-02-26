Что приготовить из картофеля вместо жарки и пюре: блюдо без мяса
Самые быстрые способы приготовления картофеля – это жарка и переминание в пюре. Но такие блюда достаточно обыденные. К тому же, не слишком полезные. Поэтому очень удачным вариантом будет сделать картофельный гратен.
Идея приготовления сытного картофельного гратену опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- сливки 20% – 250-350 мл
- пармезан – 100 г
- лавровый лист – 2 шт
- мускатный молотый орех – щепотка
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Духовку разогреваем при температуре 180 градусов.
2. Картофель моем, очищаем и нарезаем тонкими ломтиками.
3. Выкладываем в широкую кастрюлю или сотейник, заливаем сливками, чтобы полностью покрыли картофель.
4. Добавляем соль, перец, мускатный орех, раздавленные 2 зубчика чеснока и лавровый лист. На среднем огне доводим до кипения и варим 10 минут, помешивая.
5. Лавровые листья забираем.
6. Часть картофеля выкладываем в форму для запекания и посыпаем тертым сыром. Выкладываем вторую часть картофеля, сверху выкладываем кусочек сливочного масла и снова посыпаем тертым сыром.
7. Запекаем в духовке 35-50 минут.
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