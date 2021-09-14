3 идеи, что приготовить из оставшегося кефира

Кефир – напиток, который сочетается с печеньем или выпечкой. Бывает, что кефир остается, а просто так его пить уже не хочется. На самом деле, из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд, и это не только блины.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления совершенно разных блюд на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 1 л

соль – 1,5 ч.л

Способ приготовления:

Кефир влейте в кастрюлю, посолите. Через десять минут после закипания на маленьком огне отделится сыворотка. Дно дуршлага постелите марлю в два слоя. Содержание процедите через него. Плотно сверните марлю и отправьте фету под пресс на всю ночь. И уже утром сможете порадовать близких, например, удивительным греческим салатом с домашним сыром фета или, как вариант, дополнить им вкус любимой чашки чая.

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Ингредиенты:

кефир – 1 стакан

мука – 1 стакан

яйца – 1 шт

любой сыр – 50 г

сода и соль – 0,5 ч.л

сосиски – 3 шт

помидор – 1

зелень – по вкусу

сухие прованские травы – щепотка

Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку с содой, солью и сухими прованскими травами. Добавьте взбитые вилкой яйца и кефир. Замесите тесто. Сосиски нарежьте кружочками, помидор – кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Измельчите зелень. Ингредиенты смешайте с тестом и вылейте в форму. Выпекайте пирог 45 минут в духовке при температуре 200 градусов.

мука – 1,5 стакана

кефир – 1 стакан

сахар – 1 стакан

молоко – 2 ложки

масло – 1 ложка

сода – 1 ч. ложка

Сахар смешайте с кефиром. После этого добавьте соду и масло. Еще раз перемешайте. Порциями добавьте муку, параллельно замешивая тесто. Когда тесто станет густым, вымешивайте руками. Сформируйте круг из теста, обмотайте в пищевую пленку и поместите в холодильник. После охлаждения достаньте тесто и раскатайте толщиной 3 сантиметра. Вырежьте формочками печенье и положите на противень. Випикайте 8 минут при температуре 200 градусов. Достаньте печенье, смажьте его молоком и випикайтеще 10 минут.

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