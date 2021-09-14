3 идеи, что приготовить из оставшегося кефира

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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3 идеи, что приготовить из оставшегося кефира

Кефир – напиток, который сочетается с печеньем или выпечкой. Бывает, что кефир остается, а просто так его пить уже не хочется. На самом деле, из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд, и это не только блины.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления совершенно разных блюд на кефире.

Домашний сыр фета
Домашний сыр фета на кефире

Ингредиенты:

  • кефир – 1 л

  • соль – 1,5 ч.л

Способ приготовления:

  1. Кефир влейте в кастрюлю, посолите. Через десять минут после закипания на маленьком огне отделится сыворотка.

  2. Дно дуршлага постелите марлю в два слоя. Содержание процедите через него. Плотно сверните марлю и отправьте фету под пресс на всю ночь. И уже утром сможете порадовать близких, например, удивительным греческим салатом с домашним сыром фета или, как вариант, дополнить им вкус любимой чашки чая.

Заливной пирог с сосисками
Пирог на кефире с сосисками и помидорами
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Ингредиенты:

  • кефир – 1 стакан

  • мука – 1 стакан

  • яйца – 1 шт

  • любой сыр – 50 г

  • сода и соль – 0,5 ч.л

  • сосиски – 3 шт

  • помидор – 1

  • зелень – по вкусу

  • сухие прованские травы – щепотка

Способ приготовления:

  1. Смешайте просеянную муку с содой, солью и сухими прованскими травами. Добавьте взбитые вилкой яйца и кефир. Замесите тесто.

  2. Сосиски нарежьте кружочками, помидор – кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Измельчите зелень. Ингредиенты смешайте с тестом и вылейте в форму. Выпекайте пирог 45 минут в духовке при температуре 200 градусов.

Печенье на кефире без яиц
Домашнее печенье на кефире
Ингредиенты:

  • мука – 1,5 стакана

  • кефир – 1 стакан

  • сахар – 1 стакан

  • молоко – 2 ложки

  • масло – 1 ложка

  • сода – 1 ч. ложка

Способ приготовления:

  1. Сахар смешайте с кефиром.

  2. После этого добавьте соду и масло. Еще раз перемешайте.

  3. Порциями добавьте муку, параллельно замешивая тесто. Когда тесто станет густым, вымешивайте руками.

  4. Сформируйте круг из теста, обмотайте в пищевую пленку и поместите в холодильник.

  5. После охлаждения достаньте тесто и раскатайте толщиной 3 сантиметра.

  6. Вырежьте формочками печенье и положите на противень.

  7. Випикайте 8 минут при температуре 200 градусов. Достаньте печенье, смажьте его молоком и випикайтеще 10 минут.

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