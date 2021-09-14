3 идеи, что приготовить из оставшегося кефира
Кефир – напиток, который сочетается с печеньем или выпечкой. Бывает, что кефир остается, а просто так его пить уже не хочется. На самом деле, из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд, и это не только блины.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления совершенно разных блюд на кефире.Домашний сыр фета
Ингредиенты:
кефир – 1 л
соль – 1,5 ч.л
Способ приготовления:
Кефир влейте в кастрюлю, посолите. Через десять минут после закипания на маленьком огне отделится сыворотка.
Дно дуршлага постелите марлю в два слоя. Содержание процедите через него. Плотно сверните марлю и отправьте фету под пресс на всю ночь. И уже утром сможете порадовать близких, например, удивительным греческим салатом с домашним сыром фета или, как вариант, дополнить им вкус любимой чашки чая.
Ингредиенты:
кефир – 1 стакан
мука – 1 стакан
яйца – 1 шт
любой сыр – 50 г
сода и соль – 0,5 ч.л
сосиски – 3 шт
помидор – 1
зелень – по вкусу
сухие прованские травы – щепотка
Способ приготовления:
Смешайте просеянную муку с содой, солью и сухими прованскими травами. Добавьте взбитые вилкой яйца и кефир. Замесите тесто.
Сосиски нарежьте кружочками, помидор – кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Измельчите зелень. Ингредиенты смешайте с тестом и вылейте в форму. Выпекайте пирог 45 минут в духовке при температуре 200 градусов.
мука – 1,5 стакана
кефир – 1 стакан
сахар – 1 стакан
молоко – 2 ложки
масло – 1 ложка
сода – 1 ч. ложка
Сахар смешайте с кефиром.
После этого добавьте соду и масло. Еще раз перемешайте.
Порциями добавьте муку, параллельно замешивая тесто. Когда тесто станет густым, вымешивайте руками.
Сформируйте круг из теста, обмотайте в пищевую пленку и поместите в холодильник.
После охлаждения достаньте тесто и раскатайте толщиной 3 сантиметра.
Вырежьте формочками печенье и положите на противень.
Випикайте 8 минут при температуре 200 градусов. Достаньте печенье, смажьте его молоком и випикайтеще 10 минут.
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