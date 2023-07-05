Что приготовить из клубники и банана на перекус: рецепт диетического напитка
Смузи – это полезный напиток, который готовят из сезонных фруктов, ягод и даже овощей. Это идеальный вариант легкого перекуса. Смузи можно делать на основе молока, йогурта или сметаны, а также дополнять освежающими кубиками льда и ароматной мятой.
Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом клубнично-бананового смузи, который вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- клубника – 200 г
- банан – 100 г
- молоко (йогурт, сметана) – 120 мл
- мед или сахар – 1 ст. л.
- лед
Способ приготовления:
1. Сначала порезать произвольными кусками клубнику и банан. Переложить в чашу блендера.
2. Налить к фруктам молоко, йогурт или сметану.
3. Добавить мед или сахар. По желанию положить кубики льда или добавить их в уже готовый напиток. Закрыть комбайн крышкой и взить все ингредиенты в однородную массу.
4. Получившуюся массу вылить в стакан. Приятного аппетита!
Совет: для того чтобы убедиться, что напиток вам понравится, его нужно сразу попробовать. Если он окажется слишком сладким или жидким, добавьте несколько ягод и еще раз измельчите все ингредиенты.
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