Что приготовить из кукурузной крупы: рецепт сытной токаны
Кукурузная крупа является одной из самых бюджетных. Но даже из такого элементарного продукта можно приготовить изысканное блюдо. Ее название – токана. Это традиционная закарпатская каша, которая очень сытная и имеет нежный вкус, ведь в нее добавляют много сливок, картофеля и сыра. Поэтому таким кулинарным шедевром точно удастся накормить большую семью.
Идея приготовления кукурузного токана опубликована на странице voloshchuknusia в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 500 г
кукурузная крупа – 400 г
сливки 30% – 300 мл сливок
твердый сыр – 200 г
сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, нарезать большими кусочками.
2. Отварить до готовности в подсоленной воде 15-20 минут.
3. Слить воду и растолочь картофель в пюре.
4. Добавить 300 г сливок и перемешать.
5. Влить 2 л воды.
6. Все перемешать до однородности.
7. Немного подсолить и довести до кипения.
8. Когда начнут образовываться пузыри – досыпать всю кукурузную крупу, сделать массу однородной.
6. Сделать максимальную температуру, закрыть крышкой и варить 10 минут.
7. За это время натереть сыр.
8. В миску положить небольшой кусочек масла и выложить треть кукурузной каши.
9. Затем снова масло и половину сыра.
10. Сверху половину кукурузной каши, снова масло и оставшийся сыр.
11. Положить остатки каши и сверху смазать маслом.
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