Кукурузная крупа является одной из самых бюджетных. Но даже из такого элементарного продукта можно приготовить изысканное блюдо. Ее название – токана. Это традиционная закарпатская каша, которая очень сытная и имеет нежный вкус, ведь в нее добавляют много сливок, картофеля и сыра. Поэтому таким кулинарным шедевром точно удастся накормить большую семью.

Идея приготовления кукурузного токана опубликована на странице voloshchuknusia в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

кукурузная крупа – 400 г

сливки 30% – 300 мл сливок

твердый сыр – 200 г

сливочное масло – 50 г

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить, нарезать большими кусочками.

2. Отварить до готовности в подсоленной воде 15-20 минут.

3. Слить воду и растолочь картофель в пюре.

4. Добавить 300 г сливок и перемешать.

5. Влить 2 л воды.

6. Все перемешать до однородности.

7. Немного подсолить и довести до кипения.

8. Когда начнут образовываться пузыри – досыпать всю кукурузную крупу, сделать массу однородной.

6. Сделать максимальную температуру, закрыть крышкой и варить 10 минут.

7. За это время натереть сыр.

8. В миску положить небольшой кусочек масла и выложить треть кукурузной каши.

9. Затем снова масло и половину сыра.

10. Сверху половину кукурузной каши, снова масло и оставшийся сыр.

11. Положить остатки каши и сверху смазать маслом.

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