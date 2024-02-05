Из лаваша можно готовить лазанью, пироги, закуски и даже десерты. Очень важно – выбрать качественный лаваш, который не испортит вкус и вид блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с жареными грибами и ананасом.

Видео дня

Ингредиенты:

лук

шампиньоны

соль, перец

лаваш

майонез

укроп

плавленый сырок

яйцо

консервированные ананасы

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук с шампиньонами, добавьте соль, перец.

2. Лаваш смажьте тонким слоем майонеза и посыпьте укропом, сверху выложите обжаренные грибы, на мелкой терке натрите плавленый сыр и яйцо. Обязательно добавьте консервированные ананасы и сверните в рулет.

3. Рулет заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.

Готовая закуска!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: