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Что приготовить из лаваша для легкого перекуса: рецепт блюда за 10 минут
Из лаваша можно готовить лазанью, пироги, закуски и даже десерты. Очень важно – выбрать качественный лаваш, который не испортит вкус и вид блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с жареными грибами и ананасом.
Ингредиенты:
- лук
- шампиньоны
- соль, перец
- лаваш
- майонез
- укроп
- плавленый сырок
- яйцо
- консервированные ананасы
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук с шампиньонами, добавьте соль, перец.
2. Лаваш смажьте тонким слоем майонеза и посыпьте укропом, сверху выложите обжаренные грибы, на мелкой терке натрите плавленый сыр и яйцо. Обязательно добавьте консервированные ананасы и сверните в рулет.
3. Рулет заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.
Готовая закуска!
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