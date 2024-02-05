Что приготовить из лаваша для легкого перекуса: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из лаваша для легкого перекуса: рецепт блюда за 10 минут

Из лаваша можно готовить лазанью, пироги, закуски и даже десерты. Очень важно – выбрать качественный лаваш, который не испортит вкус и вид блюда. 

Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с жареными грибами и ананасом. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • лук
  • шампиньоны
  • соль, перец
  • лаваш
  • майонез
  • укроп
  • плавленый сырок
  • яйцо
  • консервированные ананасы

Способ приготовления

1. Обжарьте лук с шампиньонами, добавьте соль, перец. 

Грибы с луком

2. Лаваш смажьте тонким слоем майонеза и посыпьте укропом, сверху выложите обжаренные грибы, на мелкой терке натрите плавленый сыр и яйцо. Обязательно добавьте консервированные ананасы и сверните  в рулет.

Начинка для рулета

3. Рулет заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.

Готовая закуска!

Готовая закуска

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