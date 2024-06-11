Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого простого блюда за 10 минут
Из лаваша можно готовить вкусные и ленивые пироги, а также закуски, лазанью, шаурму. Стоит отметить, что лаваш еще может быть основой для приготовления чипсов и десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса, основа которого – тортилья, тунец и крем-сыр.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- листья салата
- крем-сыр
- омлет
- консервированный тунец
Способ приготовления:
1. Выложите на лаваш зелень, сверху сыр, омлет и тунец.
2. Сверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.
Разрежьте и подавайте!
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