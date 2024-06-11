Что приготовить из лаваша

Из лаваша можно готовить вкусные и ленивые пироги, а также закуски, лазанью, шаурму. Стоит отметить, что лаваш еще может быть основой для приготовления чипсов и десертов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса, основа которого – тортилья, тунец и крем-сыр.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

листья салата

крем-сыр

омлет

консервированный тунец

Способ приготовления:

1. Выложите на лаваш зелень, сверху сыр, омлет и тунец.

2. Сверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Разрежьте и подавайте!

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