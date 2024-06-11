Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого простого блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
93
Рецепт блюда

Из лаваша можно готовить вкусные и ленивые пироги, а также закуски, лазанью, шаурму. Стоит отметить, что лаваш еще может быть основой для приготовления чипсов и десертов. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса, основа которого – тортилья, тунец и крем-сыр. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • тортилья или лаваш
  • листья салата
  • крем-сыр
  • омлет
  • консервированный тунец

Способ приготовления: 

1. Выложите на лаваш зелень, сверху сыр, омлет и тунец.

Начинка для лаваша

2. Сверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Приготовление блюда

Разрежьте и подавайте!

Готовое блюдо

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