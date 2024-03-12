Что приготовить из лаваша для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
132
Что приготовить из лаваша для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда

Из лаваша можно приготовить вкусную закуску, шаурму, пироги и даже десерты. Еще из них получатся полезные чипсы. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с творожной начинкой. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 6 яиц
  • 500 мл кефира
  • 350 г кисломолочного творога
  • 4-5 ст. л. сахара (можно и больше)
  • 30 г сливочного масла
  • 300 г (3 шт) лаваша

Способ приготовления: 

1. Взбейте кефир, яйца, кисломолочный творог и сахар до однородной консистенции.

Творожная масса

2. В форму, застреленную пергаментной бумагой, выложите лаваш и залейте полученной массой.

Приготовление блюда

3. Выпекайте 35-40 мин при 180 С. Дайте пирогу остыть и порежьте.

Готовый пирог

 Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты