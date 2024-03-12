Из лаваша можно приготовить вкусную закуску, шаурму, пироги и даже десерты. Еще из них получатся полезные чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с творожной начинкой.

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Ингредиенты:

6 яиц

500 мл кефира

350 г кисломолочного творога

4-5 ст. л. сахара (можно и больше)

30 г сливочного масла

300 г (3 шт) лаваша

Способ приготовления:

1. Взбейте кефир, яйца, кисломолочный творог и сахар до однородной консистенции.

2. В форму, застреленную пергаментной бумагой, выложите лаваш и залейте полученной массой.

3. Выпекайте 35-40 мин при 180 С. Дайте пирогу остыть и порежьте.

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