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Что приготовить из лаваша для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда
Из лаваша можно приготовить вкусную закуску, шаурму, пироги и даже десерты. Еще из них получатся полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с творожной начинкой.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 500 мл кефира
- 350 г кисломолочного творога
- 4-5 ст. л. сахара (можно и больше)
- 30 г сливочного масла
- 300 г (3 шт) лаваша
Способ приготовления:
1. Взбейте кефир, яйца, кисломолочный творог и сахар до однородной консистенции.
2. В форму, застреленную пергаментной бумагой, выложите лаваш и залейте полученной массой.
3. Выпекайте 35-40 мин при 180 С. Дайте пирогу остыть и порежьте.
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