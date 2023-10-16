Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, а также он может быть альтернативой тесту при приготовлении пирогов и тортов.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из лаваша, с куриным филе, помидорами и грибами.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

куриное филе – 600 г

помидоры крупные – 2 шт.

шампиньоны – 200 г

оливки/оливки – 100-150 г

сметана – 4 ст. л.

томатный соус – 5-6 ст. л.

специи к курице

твердый сыр – 150 г

Способ приготовления:

1. Куски куриного филе обжариваем до золотистого цвета со специями до полной готовности. Нарежьте кубиками.

2. Лаваш смажьте сметаной и томатным соусом. Сверху выложите куриное филе, нарезанные помидоры и грибы.

3. Посыпьте оливками или оливками, сверните в рулетик. Нарежьте порционно, выложите на противень.

4. Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут при 180 С.

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