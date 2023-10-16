Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого ужина: рецепт блюда за 100 грн
Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, а также он может быть альтернативой тесту при приготовлении пирогов и тортов.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из лаваша, с куриным филе, помидорами и грибами.
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Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- куриное филе – 600 г
- помидоры крупные – 2 шт.
- шампиньоны – 200 г
- оливки/оливки – 100-150 г
- сметана – 4 ст. л.
- томатный соус – 5-6 ст. л.
- специи к курице
- твердый сыр – 150 г
Способ приготовления:
1. Куски куриного филе обжариваем до золотистого цвета со специями до полной готовности. Нарежьте кубиками.
2. Лаваш смажьте сметаной и томатным соусом. Сверху выложите куриное филе, нарезанные помидоры и грибы.
3. Посыпьте оливками или оливками, сверните в рулетик. Нарежьте порционно, выложите на противень.
4. Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут при 180 С.
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