Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого ужина: рецепт блюда за 100 грн

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
255
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, а также он может быть альтернативой тесту при приготовлении пирогов и тортов. 

Трубочки из лаваша

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из лаваша, с куриным филе, помидорами и грибами. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • куриное филе – 600 г
  • помидоры крупные – 2 шт.
  • шампиньоны – 200 г
  • оливки/оливки – 100-150 г
  • сметана – 4 ст. л. 
  • томатный соус – 5-6 ст. л.
  • специи к курице
  • твердый сыр – 150 г

Способ приготовления:

1. Куски куриного филе обжариваем до золотистого цвета со специями до полной готовности. Нарежьте кубиками.

Куриное мясо, грибы и помидоры для начинки

2. Лаваш смажьте сметаной и томатным соусом. Сверху выложите куриное филе, нарезанные помидоры и грибы.

Приготовление блюда

3. Посыпьте оливками или оливками, сверните в рулетик. Нарежьте порционно, выложите на противень. 

Сколько запекать рулеты

4. Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут при 180 С. 

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты