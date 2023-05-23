Идеальным вариантом вкусного и сытного ужина может быть не только салат, но и закуски из лаваша. Для начинки можно использовать любые ингредиенты: рыбу, сыр твердый и крем-сыр, овощи, зелень.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецепт вкусного ролла из лаваша с тунцом, крем-сыром и луком.

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Ингредиенты:

лаваш

крем-сыр

красный лук

консервированный тунец

кукуруза

листья салата

Способ приготовления:

1. Лаваш смазываем крем-сыром.

2. Выложите нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.

3. Плотно заверните ролл и обжарьте на гриле до образования золотистой корочки.

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