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Что приготовить из лаваша для ужина: делимся самым простым рецептом
Идеальным вариантом вкусного и сытного ужина может быть не только салат, но и закуски из лаваша. Для начинки можно использовать любые ингредиенты: рыбу, сыр твердый и крем-сыр, овощи, зелень.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецепт вкусного ролла из лаваша с тунцом, крем-сыром и луком.
Ингредиенты:
- лаваш
- крем-сыр
- красный лук
- консервированный тунец
- кукуруза
- листья салата
Способ приготовления:
1. Лаваш смазываем крем-сыром.
2. Выложите нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.
3. Плотно заверните ролл и обжарьте на гриле до образования золотистой корочки.
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