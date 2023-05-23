Что приготовить из лаваша для ужина: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
561
Рецепт лаваша

Идеальным вариантом вкусного и сытного ужина может быть не только салат, но и закуски из лаваша. Для начинки можно использовать любые ингредиенты: рыбу, сыр твердый и крем-сыр, овощи, зелень.

Ролл из лаваша

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецепт вкусного ролла из лаваша с тунцом, крем-сыром и луком.

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • лаваш
  • крем-сыр
  • красный лук
  • консервированный тунец
  • кукуруза
  • листья салата

Способ приготовления:

1. Лаваш смазываем крем-сыром.

Основа для блюда

2. Выложите нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.

Начинка для блюда

3. Плотно заверните ролл и обжарьте на гриле до образования золотистой корочки.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты