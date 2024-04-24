Что приготовить из лаваша для ужина: рецепт сытного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из лаваша для ужина: рецепт сытного блюда за 10 минут

Лаваш – идеальный продукт для приготовления абсолютно разных блюд, начиная от закусок, заканчивая салатами, пирогами, даже тортами. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сыром сулугуни.

Рецепт блюда из лаваша
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Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр сулуни
  • яйца 
  • специи

Сюда можно класть любую начинку: домашний сыр, ягоды, вишни, твердый сыр с колбаской, ветчиной, болгарским перцем! 

Способ приготовления: 

1. Расстелите лаваш, выложите в него тертый сулугуни.

Сыр для блюда

2. Разбейте туда сырое яйцо, добавьте специи. 

Приготовление блюда

3. Заверните в "конверт" и обжарьте по 3 минуты на сковородке предварительно обмакнув его в яйце. 

Готовое блюдо

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