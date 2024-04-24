Видео дня
Что приготовить из лаваша для ужина: рецепт сытного блюда за 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления абсолютно разных блюд, начиная от закусок, заканчивая салатами, пирогами, даже тортами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сыром сулугуни.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр сулуни
- яйца
- специи
Сюда можно класть любую начинку: домашний сыр, ягоды, вишни, твердый сыр с колбаской, ветчиной, болгарским перцем!
Способ приготовления:
1. Расстелите лаваш, выложите в него тертый сулугуни.
2. Разбейте туда сырое яйцо, добавьте специи.
3. Заверните в "конверт" и обжарьте по 3 минуты на сковородке предварительно обмакнув его в яйце.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: