Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления абсолютно разных блюд, начиная от закусок, заканчивая салатами, пирогами, даже тортами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с сыром сулугуни.

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Ингредиенты:

лаваш

сыр сулуни

яйца

специи

Сюда можно класть любую начинку: домашний сыр, ягоды, вишни, твердый сыр с колбаской, ветчиной, болгарским перцем!

Способ приготовления:

1. Расстелите лаваш, выложите в него тертый сулугуни.

2. Разбейте туда сырое яйцо, добавьте специи.

3. Заверните в "конверт" и обжарьте по 3 минуты на сковородке предварительно обмакнув его в яйце.

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