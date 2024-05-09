Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и легких блюд. Он может быть основой как для закусок, так и для десертов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного блюда из лаваша, с сыром и овощами.

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Ингредиенты:

лаваш или тортилья

запеченное/жареное куриное мясо

помидор

маринованный огурец

натертый сыр

кетчуп

соус "Тартар"

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш соусом и кетчупом.

2. Сверху выложите мясо, сверху положите порезанный помидор, огурцы, лук и сверху присыпьте сыром.

3. Сложите и обжарьте на сковороде гриль.

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