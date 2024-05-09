Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: сытное блюдо за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и легких блюд. Он может быть основой как для закусок, так и для десертов. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного блюда из лаваша, с сыром и овощами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • лаваш или тортилья
  • запеченное/жареное куриное мясо
  • помидор
  • маринованный огурец
  • натертый сыр
  • кетчуп 
  • соус "Тартар"

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш соусом и кетчупом. 

Тортилья для блюда

2. Сверху выложите мясо, сверху положите порезанный помидор, огурцы, лук и сверху присыпьте сыром. 

Ингредиенты для приготовления блюда

3. Сложите и обжарьте на сковороде гриль. 

Готовое блюдо

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