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Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: сытное блюдо за 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и легких блюд. Он может быть основой как для закусок, так и для десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного блюда из лаваша, с сыром и овощами.
Ингредиенты:
- лаваш или тортилья
- запеченное/жареное куриное мясо
- помидор
- маринованный огурец
- натертый сыр
- кетчуп
- соус "Тартар"
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш соусом и кетчупом.
2. Сверху выложите мясо, сверху положите порезанный помидор, огурцы, лук и сверху присыпьте сыром.
3. Сложите и обжарьте на сковороде гриль.
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