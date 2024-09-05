Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
57
Рецепт блюда

Лаваш можно использовать для приготовления вкусных пирогов, а также пиццы, рулетиков с мясом и сыром, а также десертов и закусок.

Видео дня
Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетиков из лаваша, с мясным фаршем и томатной заливкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш
  • 500 г. фарша
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 4 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. греческого йогурта/сметаны
  • 100 г сыра
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук порежьте кубиков, морковь натрите на терке и пожарьте до золотистости.

Зажарка для блюда

2. Добавьте зажарку в фарш и хорошо перемешайте.

Мясной фарш

3. Для заливки: смешайте томатную пасту и йогурт (по желанию солим и добавляем любимые специи).

Соус для блюда

4. Лаваш нарежьте на маленькие кусочки, выложите в каждый фарш и сверните в рулетик. Дно формы смажьте соусом и выложите рулетики, залейте рулетики остатком соуса и разровняйте.

Приготовление рулетиков

5. Готовьте в разогретой до 180 г духовке 20 минут. Сыр натрите на терке, посыпьте рулетики и отправьте в духовку еще на 15 минут.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты