Лаваш можно использовать для приготовления вкусных пирогов, а также пиццы, рулетиков с мясом и сыром, а также десертов и закусок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетиков из лаваша, с мясным фаршем и томатной заливкой.

Ингредиенты:

лаваш

500 г. фарша

1 лук

1 морковь

4 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. греческого йогурта/сметаны

100 г сыра

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук порежьте кубиков, морковь натрите на терке и пожарьте до золотистости.

2. Добавьте зажарку в фарш и хорошо перемешайте.

3. Для заливки: смешайте томатную пасту и йогурт (по желанию солим и добавляем любимые специи).

4. Лаваш нарежьте на маленькие кусочки, выложите в каждый фарш и сверните в рулетик. Дно формы смажьте соусом и выложите рулетики, залейте рулетики остатком соуса и разровняйте.

5. Готовьте в разогретой до 180 г духовке 20 минут. Сыр натрите на терке, посыпьте рулетики и отправьте в духовку еще на 15 минут.

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