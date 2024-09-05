Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: рецепт сытного и бюджетного блюда
Лаваш можно использовать для приготовления вкусных пирогов, а также пиццы, рулетиков с мясом и сыром, а также десертов и закусок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетиков из лаваша, с мясным фаршем и томатной заливкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- 500 г. фарша
- 1 лук
- 1 морковь
- 4 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. греческого йогурта/сметаны
- 100 г сыра
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук порежьте кубиков, морковь натрите на терке и пожарьте до золотистости.
2. Добавьте зажарку в фарш и хорошо перемешайте.
3. Для заливки: смешайте томатную пасту и йогурт (по желанию солим и добавляем любимые специи).
4. Лаваш нарежьте на маленькие кусочки, выложите в каждый фарш и сверните в рулетик. Дно формы смажьте соусом и выложите рулетики, залейте рулетики остатком соуса и разровняйте.
5. Готовьте в разогретой до 180 г духовке 20 минут. Сыр натрите на терке, посыпьте рулетики и отправьте в духовку еще на 15 минут.
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