Что приготовить из лаваша

Из фарша и лаваша можно приготовить очень много вкусных, сытных и быстрых блюд, например, трубочки, а также запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясным фаршем в кляре.

Ингредиенты:

Фарш 300 г (куриный)

Соль, перец, укроп по вкусу

Яйца – 3 шт.

Сметана – 2 ст.л

Мука – 2 ст.л

Сыр твердый – 100 г

Тортилья или лаваш – 4 шт.

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, укроп, перемешайте.

2. Лаваш порежьте, выложите фарш, сверните.

3. Смешайте яйца, сметану, сыр, обмокните лаваш и жарьте с двух сторон под крышкой по 8 минут.

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