Что приготовить из лаваша и фарша: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из лаваша и фарша: самый простой рецепт сытного блюда

Из фарша и лаваша можно приготовить очень много вкусных, сытных и быстрых блюд, например, трубочки, а также запеканки. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясным фаршем в кляре. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Фарш 300 г (куриный)
  • Соль, перец, укроп по вкусу 
  • Яйца – 3 шт. 
  • Сметана – 2 ст.л
  • Мука – 2 ст.л
  • Сыр твердый – 100 г
  • Тортилья или лаваш – 4 шт.

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте специи, укроп, перемешайте.

Лаваш с начинкой

2. Лаваш порежьте, выложите фарш, сверните. 

Кляр для блюда

3. Смешайте яйца, сметану, сыр, обмокните лаваш и жарьте с двух сторон под крышкой по 8 минут. 

Готовое блюдо

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