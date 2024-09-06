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Что приготовить из лаваша и фарша: самый простой рецепт сытного блюда
Из фарша и лаваша можно приготовить очень много вкусных, сытных и быстрых блюд, например, трубочки, а также запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с мясным фаршем в кляре.
Ингредиенты:
- Фарш 300 г (куриный)
- Соль, перец, укроп по вкусу
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 2 ст.л
- Мука – 2 ст.л
- Сыр твердый – 100 г
- Тортилья или лаваш – 4 шт.
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи, укроп, перемешайте.
2. Лаваш порежьте, выложите фарш, сверните.
3. Смешайте яйца, сметану, сыр, обмокните лаваш и жарьте с двух сторон под крышкой по 8 минут.
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