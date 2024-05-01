Что приготовить из лаваша и тортильи для перекуса за 5 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусный перекус, используйте для основы лаваш. Для начинки можно использовать любые овощи, мясо, рыбу, сыр соленый, зелень, соусы. 

С чем приготовить перекус из лаваша

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного ролла с тунцом, яйцами и сливочным сыром, основа которого – тортилья или лаваш. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 2 тортилья по 62 г
  • тунец в собственном соку – 100 г
  • сливочный сыр – 35 г
  • зелень – 30 г
  • 60 г кукурузы
  • 50 г авокадо
  • 2 вареных яйца

Способ приготовления: 

1. Разомните вилкой вареные яйца и авокадо, добавьте сливочный сыр, кукурузу, консервированный тунец. Все вымешайте до однородной массы.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на тортилью, сверху выложите 1-2 листа зелени, подгибаем края и скручиваем.

Приготовление перекуса

Можно есть сразу, а можно поджарить на гриле или сковороде!

Готовые роллы

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