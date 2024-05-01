Если вы хотите приготовить вкусный перекус, используйте для основы лаваш. Для начинки можно использовать любые овощи, мясо, рыбу, сыр соленый, зелень, соусы.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного ролла с тунцом, яйцами и сливочным сыром, основа которого – тортилья или лаваш.

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Ингредиенты:

2 тортилья по 62 г

тунец в собственном соку – 100 г

сливочный сыр – 35 г

зелень – 30 г

60 г кукурузы

50 г авокадо

2 вареных яйца

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой вареные яйца и авокадо, добавьте сливочный сыр, кукурузу, консервированный тунец. Все вымешайте до однородной массы.

2. Выложите начинку на тортилью, сверху выложите 1-2 листа зелени, подгибаем края и скручиваем.

Можно есть сразу, а можно поджарить на гриле или сковороде!

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