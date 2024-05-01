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Что приготовить из лаваша и тортильи для перекуса за 5 минут: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусный перекус, используйте для основы лаваш. Для начинки можно использовать любые овощи, мясо, рыбу, сыр соленый, зелень, соусы.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного ролла с тунцом, яйцами и сливочным сыром, основа которого – тортилья или лаваш.
Ингредиенты:
- 2 тортилья по 62 г
- тунец в собственном соку – 100 г
- сливочный сыр – 35 г
- зелень – 30 г
- 60 г кукурузы
- 50 г авокадо
- 2 вареных яйца
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой вареные яйца и авокадо, добавьте сливочный сыр, кукурузу, консервированный тунец. Все вымешайте до однородной массы.
2. Выложите начинку на тортилью, сверху выложите 1-2 листа зелени, подгибаем края и скручиваем.
Можно есть сразу, а можно поджарить на гриле или сковороде!
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