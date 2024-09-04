Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также запеканок, рулетов с разными начинками. Еще лаваш может быть альтернативой теста для тортов и десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, лаваша, филе и крем-сыра.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

2 яйца

листья салата

крем-сыр

отварное филе курицы

консервированный ананас

сыр

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду, сверху выложите лаваш или тортильяю, готовьте несколько минут.

2. Снимите и переложите на блюдо, сверху выложите листья салата, крем-сыр, порезанное филе, ананас и тертый сыр.

3. Сверните в рулет и разрежьте пополам.

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