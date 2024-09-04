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Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт вкусного блюда за 2 минуты
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также запеканок, рулетов с разными начинками. Еще лаваш может быть альтернативой теста для тортов и десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, лаваша, филе и крем-сыра.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- 2 яйца
- листья салата
- крем-сыр
- отварное филе курицы
- консервированный ананас
- сыр
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду, сверху выложите лаваш или тортильяю, готовьте несколько минут.
2. Снимите и переложите на блюдо, сверху выложите листья салата, крем-сыр, порезанное филе, ананас и тертый сыр.
3. Сверните в рулет и разрежьте пополам.
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