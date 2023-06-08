Из лаваша можно приготовить множество вкусных и интересных блюд: закуски, рулет и пирог с начинкой, запеканку и даже хрустящие чипсы. Такие чипсы из лаваша традиционно запекают в духовке с любимыми специями, а подают с соусом или едят самостоятельно.

Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашних чипсов из лаваша со вкусным сырным соусом, которые идеально подойдут на перекус.

Ингредиенты:

лаваш – 150 г

специи

масло растительное – 2 ст. л.

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Сырный соус:

сливки – 150 г

плавленый сыр – 150 г

пармезан – 1 ст. л.

специи

Способ приготовления:

1. Сначала порезать лаваш в виде небольших треугольников и переложить в миску.

2. Добавить к лавашу любимые специи и масло. Все тщательно перемешать руками.

3. Выложить лаваш на противень. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. В процессе запекания нужно обязательно перемешивать лаваш каждые 5 минут.

4. Для приготовления соуса нужно смешать сливки, сыр и специи в сотейнике. Поставить все на огонь и довести до кипения постоянно помешивая. Варить 2-3 минуты до загустения.

5. Готовые чипсы подавать с горячим соусом. Приятного аппетита!

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