Тонкий лаваш является основой для различных закусок и даже десертов. В него можно завернуть любую начинку, пожарить на сковороде или запечь в духовке. Это идеальный вариант на завтрак или просто перекус.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лаваша с вкусной сочной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

майонез

кетчуп

колбаса

помидоры

сыр

желток

кунжут

Способ приготовления:

1. Взять круглый лаваш и сделать один надрез от центра к краю. Смазать майонезом и кетчупом.

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2. Подготовить остальные ингредиенты: сыр натереть на терке, колбасу (в рецепте используется два вида) порезать слайсами, помидоры порезать кружочками.

3. На одну четверть лаваша выложить один вид колбасы, на вторую четверть выложить помидоры, далее – сыр, после снова выложить оставшуюся колбасу. Завернуть в треугольник.

4. Смазать треугольник желтком и посыпать кунжутом.

5. Запекать в духовке несколько минут.

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