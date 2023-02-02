Что приготовить из лаваша на завтрак: рецепт вкусной начинки
Тонкий лаваш является основой для различных закусок и даже десертов. В него можно завернуть любую начинку, пожарить на сковороде или запечь в духовке. Это идеальный вариант на завтрак или просто перекус.
Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лаваша с вкусной сочной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- майонез
- кетчуп
- колбаса
- помидоры
- сыр
- желток
- кунжут
Способ приготовления:
1. Взять круглый лаваш и сделать один надрез от центра к краю. Смазать майонезом и кетчупом.
2. Подготовить остальные ингредиенты: сыр натереть на терке, колбасу (в рецепте используется два вида) порезать слайсами, помидоры порезать кружочками.
3. На одну четверть лаваша выложить один вид колбасы, на вторую четверть выложить помидоры, далее – сыр, после снова выложить оставшуюся колбасу. Завернуть в треугольник.
4. Смазать треугольник желтком и посыпать кунжутом.
5. Запекать в духовке несколько минут.
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