Макароны – это вкусная и бюджетная основа для салатов. Их можно готовить с майонезом и без, добавлять тунец, крабовые палочки, колбасу, сыр, мясо и различные специи.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом летнего салата с макаронами, ветчиной и овощами, который идеально подойдет на перекус.

Ингредиенты:

макароны – 200 г

шампиньоны – 300 г

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ветчина – 250 г

болгарский перец – 0,5 шт

помидоры – 300 г

петрушка

Заправка:

оливковое масло – 3 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

сушеный базилик – 1 ч. л.

чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Шампиньоны порезать тонкими пластинами и обжарить на масле до золотистого цвета. Добавить соль, черный перец и перемешать.

2. Макароны параллельно отварить в подсоленной воде до готовности.

3. Ветчину и перец порезать соломкой. Помидоры нарезать кубиком. Измельчить петрушку.

4. В миске смешать жареные грибы, ветчину, перец, помидоры и зелень петрушки.

5. Для заправки смешать оливковое масло, соль, сушеный базилик и чеснок. Заправить ею салат. Приятного аппетита!

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