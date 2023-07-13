Что приготовить из макарон на перекус: идея бюджетного салата
Макароны – это вкусная и бюджетная основа для салатов. Их можно готовить с майонезом и без, добавлять тунец, крабовые палочки, колбасу, сыр, мясо и различные специи.
Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом летнего салата с макаронами, ветчиной и овощами, который идеально подойдет на перекус.
Ингредиенты:
- макароны – 200 г
- шампиньоны – 300 г
- ветчина – 250 г
- болгарский перец – 0,5 шт
- помидоры – 300 г
- петрушка
Заправка:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- сушеный базилик – 1 ч. л.
- чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления:
1. Шампиньоны порезать тонкими пластинами и обжарить на масле до золотистого цвета. Добавить соль, черный перец и перемешать.
2. Макароны параллельно отварить в подсоленной воде до готовности.
3. Ветчину и перец порезать соломкой. Помидоры нарезать кубиком. Измельчить петрушку.
4. В миске смешать жареные грибы, ветчину, перец, помидоры и зелень петрушки.
5. Для заправки смешать оливковое масло, соль, сушеный базилик и чеснок. Заправить ею салат. Приятного аппетита!
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